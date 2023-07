Magali Berdah envoie Booba devant le juge ! B2O l’avertit

Magali Berdah remporte une bataille contre Booba

La guerre se poursuit entre Magali Berdah et Booba. Le rappeur français, exilé à Miami, a réussi à mettre au plus bas les influenceurs. Julia Paredes vient de confier que B2O a ruiné ses revenus. Elle a subi une importante chute de son chiffre d’affaires sur les réseaux suite au scandale des “influvoleurs”. Mais, la patronne de Shauna Events ne compte pas se laisser faire dans cette affaire.

Entre Booba et Magali Berdah, les plaintes se sont multipliées. Cette dernière accuse notamment le chanteur d’être à l’origine du cyberharcèlement qu’elle vit depuis plusieurs mois suite aux révélations sur les arnaques des influenceurs.

La femme d’affaires a notamment réussi à mettre fin aux agissements du DUC sur Instagram en faisant fermer ses profils par le réseau social. B2O a ensuite lancé une procédure pour rétablir ses comptes, soutenu par une décision de justice, mais pour le moment aucun d’eux n’a été réactivé.

Elle a décidé de ne rien lâcher dans cette lutte et a récemment lancé une information judiciaire contre le rappeur pour cyberharcèlement, selon les informations révélées par l’AFP ce mercredi.

Le rappeur du 92i va devoir s’expliquer devant la justice

L’ancien membre du groupe Lunatic, formé avec Ali dans les années 90, vient d’avoir une notification de convocation devant le juge d’instruction à Paris pour une date qui n’a pas été communiquée publiquement.

Booba n’a pas tardé à réagir à cette nouvelle en relayant sur Twitter un article du Figaro avec le titre, “Cyberharcèlement contre Magali Berdah : le rappeur Booba visé par une information judiciaire“, avec le message “On va pouvoir s’expliquer“ ainsi qu’un émoji “Mains levées” pour s’en féliciter et semble donc satisfait de pouvoir s’expliquer en personne devant la justice sur cette affaire qui l’oppose à Magali Berdah et à l’accusation de cyberharcèlement.

Le parquet a retenu l’accusation de “divulgation de données personnelles” à l’encontre de Booba, qui assure depuis le début de cette guerre dénoncer les fraudes des influenceurs et non les harceler. Déjà convoqué précédemment par la justice dans ce dossier, le rappeur du 92i ne s’était pas présenté.

