Booba termine les carrières d’influenceurs, le témoignage effarant

Julia Paredes ruinée par Booba, elle témoigne !

Julia Paredes dévoile les chiffres de sa perte de revenus causée par Booba et cela a des conséquences désastreuses. Le rappeur français exilé à Miami s’est engagé depuis plusieurs mois dans une lutte acharnée contre les influenceurs, et son action commence enfin à porter ses fruits. De plus en plus de personnes subissent les répercussions des actes de B2O, comme le révèle une influenceuse.

Booba l’avait annoncé, il brise des carrières. Que ce soit à l’encontre de rappeurs avec qui il est en conflit ou de ses ennemis, les influenceurs subissent de plein fouet les agissements de DUC pour les mettre à terre. Très populaires sur les réseaux sociaux, souvent avec des millions d’abonnés sur Instagram, les “influvoleurs” sont devenus la cible principale de cette guerre menée ces derniers mois par l’auteur d’Ultra.

Il a dénoncé les pratiques frauduleuses concernant les placements de produits de Magali Berdah, Marc Blata, Maeva Ghennam ou encore Dylan Thiry, en promettant de mettre fin aux activités répréhensibles sur la toile. Ce combat prend de l’ampleur et il a récemment obtenu le soutien du gouvernement, qui a adopté une loi pour encadrer les influenceurs. Julia Paredes vient de témoigner de la manière dont le chanteur a sérieusement compromis son activité professionnelle.

Les influenceurs fuient Dubaï à cause de B2O

L’activité de B2O a porté ses fruits en entraînant une impressionnante chute des revenus de Julia Paredes. “Il nous a détruits ! À partir de ce moment-là, une polémique s’est développée autour des influenceurs, cela a eu un impact dévastateur sur notre travail”, déplore la jeune femme avant d’ajouter, “C’est une véritable dégringolade”. Cette déclaration s’inscrit dans la lignée des propos tenus dernièrement par d’autres confrères contre le rappeur du 92i, qui ne manque pas d’exprimer sa satisfaction d’avoir porté préjudice aux carrières des influenceurs.

Julia Paredes donne ensuite des détails sur sa chute : “Il y a quelques mois, je gagnais entre 35 000 et 40 000 euros. Après les polémiques, nous en sommes maintenant autour de 5 000 euros“, explique-t-elle, précisant que Booba a véritablement saboté leur activité. Cette baisse de revenus aurait même entraîné le départ de plusieurs influenceurs de Dubaï, où la plupart d’entre eux ont établi leur domicile pour bénéficier de régimes fiscaux plus avantageux.

Cependant, aujourd’hui, cela ne leur est plus rentable en raison de la forte diminution de leurs revenus. “Vivre ici implique certaines responsabilités”, confesse l’influenceuse, affirmant vivre une injustice, car, selon son avis, tous les influenceurs ont été jugés comme des fraudeurs dans cette régularisation de leur activité, ce qui n’est pas le cas.

“Booba a exprimé ce que les gens pensaient tout bas. Mais, est-ce que moi, je fais la promotion de produits inappropriés ? Non”, conclut-elle dans un témoignage qui ne manquera pas de satisfaire Booba.

