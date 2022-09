Booba sort sans scrupules un dossier compromettant sur Magali Berdah

Sans répit, Booba ne lâche rien et continuer d’envoyer des messages sur son compte Twitter contre des influenceurs. Après Milla Jasmine, l’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali vient encore de s’attaquer à Magali Berdah en prouvant qu’elle est connue des services de police pour une ancienne affaire d’escroquerie cela confirme les accusations qu’il porte depuis plusieurs mois.

Booba accable sans pitié Magali Berdah connue des services de police !

Depuis quelques semaines Booba a oublié ses clashs dans le rap comme par exemple son possible combat avec Rohff qui n’est plus d’actualité suite à un désaccord au sujet des gains remportés lors de l’événement. B2O s’est trouvé un autre passe-temps avec sa guerre contre les influenceurs qu’il a renommé les influvoleurs avec comme cible principale Magali Berdah. Le rappeur du 92i tente de révéler les manigances de la patronne de Shauna Events et dernièrement France 2 a consacré un reportage à ce sujet dans l’émission Complément d’enquête qui met en évidence les placements de produits frauduleux des influenceurs sur les réseaux à l’encontre des internautes.

« Comme vous l’avez compris il y aura un avant et un après “complément d’enquête” ceux qui sont encore aveugles ne verront plus jamais ces influvoleurs de la même façon. Fin d’un système démoniaque qui a duré beaucoup trop longtemps… Fin de tous ces voleurs écervelés sans talent! » avait déclaré Booba avant la diffusion du programme puis de féliciter les journalistes pour la qualité de cette investigation sur les arnaques des influenceurs et s’en prendre à Magali Berdah. Cette dernière s’est retrouvée en top tendances sur le réseau social à l’oiseau bleu suite à ses propos qui n’ont pas convaincu le public notamment avec les moqueries sur sa « tendinite au bras« .

Après la diffusion de ce reportage, Booba en a encore rajouté une couche en postant une capture d’écran d’une convocation judiciaire datée du mois de juin 2015 et adressée à Magali Berdah, elle y est accusée d’escroquerie. « Bah alors? @MagaliBerdah c’est le convoqueeyyyy? Vous êtes apparemment très connue des services de police pour escroqueries et ça date pas d’hier. », décrit le DUC en légende de la publication pour prouver qu’elle n’en est pas à sa première accusation. Critiquée de toute part, l’agente de personnalité de téléréalité fait toujours scandale et Kopp continue de démontrer sa culpabilité.