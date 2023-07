Ninho : une grosse nouvelle annoncée

Après trois jours d’exploitation, les premiers chiffres de vente du quatrième album de Ninho viennent de tomber, et le projet réalise un excellent démarrage avec 18 398 ventes en début de semaine. En détail, on compte 12 818 ventes en streaming, 5 273 ventes pour la version physique, et enfin 307 ventes en téléchargement. Comme à son habitude, Ninho connaît un énorme succès sur les plateformes de streaming, et à la sortie de son album, tous les extraits se sont d’ailleurs hissés dans le Top 20 des singles les plus écoutés en France.