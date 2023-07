Voila pourquoi Rohff a réconforté en personne la mère de Nahel

La présence de Rohff à la marche en la mémoire de Nahel aux côtés de la mère de jeune homme décédé a suscité des nombreuses ! Face aux commentaires des internautes, Housni a fait mise au point pour s’expliquer et justifier son soutien à la famille de l’adolescent tué par un policier il y a une semaine.

En pleine promotion de son nouvel album baptisé “FITNA” dont la date de sortie n’est pas encore connue et avec un premier extrait nommé “Notorihous” clippé en featuring avec Big Ali, Rohff a fait abstraction de son actualité musicale pour réagir à la bavure policière ayant causé la mort du jeune Nahel à Nanterre. Comme un grand nombre de ses confrères, Housni est sorti du silence pour s’indigner de ce drame, soutenir les proches de la famille ou encore partager le témoignage d’un passage du véhicule conduit par la victime au moment de l’incident. Jeudi dernier, le rappeur du 94 s’est même mobilisé lors de la marche blanche pour rendre hommage à l’ado abattu et d’échanger avec sa maman pour la soutenir dans cette difficile épreuve.

Rohff se bat contre les bavures policières et l’extrême droite !

Rohff a d’ailleurs partagé des vidéos de cette rencontre sur ses réseaux et dans l’une des séquences, on le voit notamment réconforter la mère de Nahel, scène très touchante sur laquelle il s’est confié en réponse à un internaute. “Pourquoi tu t’es filmé à la marche et avec la mère alors que de base, tu ne fais jamais ça”, a questionné une personne lors d’une session de questions/réponses avec l’artiste sur Instagram.

“N’est-ce pas mon devoir en tant qu’artiste soutenu et porté par le peuple depuis toujours d’apporter de par ma présence, mon soutien moral, ma visibilité et mon influence médiatique pour pointer cette énième bavure policière” s’explique tout d’abord Rohff avant de préciser, “Ce meurtre qui nous choque et qui nous affecte tous ? Pendant que l’extrême droite fait de la récupération et s’acharne sur une maman qui a vu son seul fils se faire tuer gratuitement en vidéo ? Je devais me cacher ? Les riches racistes sont unis et font exploser la cagnotte pour un meurtrier, mais nous, on se tire dans les pattes pour des rivalités de buzz, de lumière et de frustration, de manque de reconnaissance ? Quelle honte ! Fallait montrer qu’elle n’était pas seule, je chante tout ça depuis génération sacrifiée.”.

“Voilà pourquoi on n’arrive pas à se faire entendre et faire le contrepoids contre l’extrême droite.”, conclut ensuite Housni dans longue explication afin de faire taire ses détracteurs sur son initiative de venir en soutien personnellement à la famille de Nahel.

