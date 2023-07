Rohff prêt à quitter la France et lâche un inédit

⁣Venez, on quitte la France, propose Rohff

En plus de la promotion de son prochain album, Rohff fait l’actualité en ce moment avec sa mobilisation suite au scandale de la mort du jeune Nahel et pour ses prises de position dans cette affaire en affichant son soutien aux proches de la victime. Cette semaine, Housni a fait part de son mécontentement face à la cagnotte pour soutenir le policier.

Après la polémique, Jean Messiha a finalement stoppé la cagnotte en faveur de la famille de l’agent ayant causé le décès de Nahel à Nanterre. La collecte de dons a atteint la somme de 1,6 million avant d’être clôturée, ce qui a indigné de nombreuses personnalités, qui se sont étonnées qu’au même moment celle destinée à la famille de l’adolescent décédé n’était que d’un peu plus de 400 000 euros, de quoi rendre furieux Rohff.

Housni fait monter la pression avec la sortie de Fitna

Rohff a en effet exprimé sa colère sur les réseaux sociaux alors qu’il avait accompagné la mère de Nahel la semaine passée lors de la marche Blanche en mémoire du jeune homme. “Donc tout flic qui butera un de nos gamins gagnera une cagnotte de 2M d’euros ?! Cet inconscient de Messiha vient peut-être de lancer le challenge des chasseurs de primes assermentés. Un gamin est mort abattu. Quel mépris”, s’est-il agacé sur Twitter.

Au préalable, Housni a aussi déclaré : “J’ai vu une cagnotte dépasser le demi-million d’euros pour récompenser un homme qui a injustement et impunément enlevé la vie”, avant d’ajouter : “C’est un message fort qui est envoyé à la jeunesse oubliée de ce pays”.

“J’aurai juste le droit à un ‘rentre chez toi en Afrique si t’es pas content'”, ironise Rohff sur les insultes à son encontre. Dégoûté, le Padre Du Rap Game semble lassé par cette situation et en a remis une couche dans une story ce jeudi en exprimant son envie de quitter le pays un moment en attendant que l’atmosphère s’améliore : “Venez, on quitte la France tous en même temps parce que ce pays a besoin d’être seul un peu pour réfléchir à son avenir“.

Pour en revenir à la musique, Rohff a décidé de se filmer dans sa voiture en train d’écouter un titre inédit de son nouvel album, avec le message “1 couplet suffit. #teamrohff #numero1“, afin de donner un avant-goût du projet “Fitna” à ses fans.