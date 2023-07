Maes envoie des piques à Booba sur son copinage avec Jean Messiha

Outré par la cagnotte lancée par Jean Messiha, Maes tacle Booba !

Après s’être indigné de la mise en place d’une cagnotte en soutien aux proches du policier auteur du tir mortel sur le jeune Nahel, Maes s’en est pris à Booba et Jean Messiha, ce dernier étant à l’origine de cette initiative. Le rappeur de Sevran n’a pas manqué de rappeler à son rival son rapprochement avec le partisan de l’extrême-droite à cette occasion pour le tacler.

Le conflit entre Booba et Maes n’est pas proche de trouver une issue, ce dernier nommé n’hésite jamais à placer une attaque contre son ancien compère. Suite à sa story pour faire part de son dégout de découvrir le montant astronomique des dons reversés au policier qui a abattu l’adolescent de 17 ans à Nanterre, l’auteur d’Omerta a directement adressé un message à B2O sur cette cagnotte. En effet, Jean Messiha est l’auteur de cette cagnotte pour le policier sur le site GoFundMe, le montant des dons a atteint la somme folle de 1,6 million d’euros ce mercredi, mais face à la controverse suscitée, l’homme politique a finalement annoncé qu’elle est fermée alors que la famille de Nahel a déposé une plainte.

Le sevranais s’en prend à B2O sur son lien avec l’extrême droite

Des nombreux d’internautes et personnalités ont exprimé leur choc face à un tel engouement pour cette cagnotte, Maes de son côté a relayé une ancienne photo de Booba en compagnie de Jean Messiha datée du mois de septembre 2021 dans les coulisses de Touche Pas A Mon Poste. À l’époque, le DUC avait surpris tout le monde en faisant la paix avec le politicien dans l’émission de Cyril Hanouna après leur clash sur le plateau télévisé avant de prendre un selfie avec lui et d’adresse le message, “L’amour triomphe toujours”. “Dites merci à Elie et ses amis“ commente le rappeur originaire de Sevran en légende de la publication avec des émojis à vomir.

Maes a aussi réagi à la performance de Booba lors du festival de l’Afro Nation lors duquel il aurait agressé l’influenceur Jolve94 avant de démentir cette rumeur. Dans une story, B2O a affiché une image de sa performance sur scène qu’il a légendé, “The Only 1”, ce qui n’a pas plu à L’interprète de Galactic qui a réagi avec le commentaire, ““THE ONLY ONE”. Okay “le seul” mais après Kanye West, Birdman, Nico, Thiek, le chauffeur du 147 direction “église de pantin” lui aussi il l’a connaît, Hamid d’Epinay, Victor de Meudon, il l’a sur Snap il m’a dit, euh il y a qui encore ?” en faisant référence à la mère des enfants de Kopp qui s’affiche souvent sur les réseaux avec d’autres hommes et pour se questionner en quoi son ennemi est le seul.

Pas vraiment affecté par les provocations de Maes, Booba n’a pas pris la peine de lui répondre afin d’éviter de relancer une énième fois les hostilités entre eux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE960 (@kuntakinte960)