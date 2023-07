Rohff adresse un message à Benjamin Mendy

En attendant la sortie de son prochain album Fitna, Rohff a réagi Benjamin Mendy à la décision de justice en faveur du champion du monde français. L’ancien joueur de Manchester City a été disculpé des accusations à son encontre et Housni a décidé de lui adresse un message de soutien.

Rohff soutient Benjamin Mendy !

La bonne nouvelle est tombée ce vendredi 14 juillet pour Benjamin Mendy, le tribunal a rendu son verdict face aux accusations d’agression sexuelle, dans ce second procès l’ex-défenseur de l’AS Monaco a été jugé non-coupable de viol et tentative de viol. Accusé d’être un “prédateur sexuel” par ses accusatrices dans cette affaire, l’international français a été jugé pour des soupçons de neuf viols, après un passage en prison et trois longues années de procédures judiciaires, le tribunal de Chester a officiellement innocenté Mendy suite aux résultats de l’enquête dans ce dossier. Le verdict a suscité des nombreuses réactions, notamment pour le soutenir comme celle de Paul Pogba ou encore du rappeur Rohff.

“Elles ont tenté, elles ont échoué, elles lui ont tué sa vie gratuitement, mais comme il a dit Al hamdulilah…“, commente Rohff dans un tweet en relayant l’annonce de la relaxe de Mendy avant de lui apporter son soutien, “Force à Benjamin Mendy. On sait que tu n’es pas un pointeur, mais bon ne film plus personne et fais ton hlel, la baraka te lavera de tout ça inchAllah.”.

À l’annonce du verdict, les avocats de Benjamin Mendy ont déclaré que leur client souhaite désormais rebâtir sa vie et qu’il remercie Dieu sans faire d’autre commentaire. Rohff de son côté a récemment dévoilé le premier extrait de son nouvel album avec le single “Notorihous“.

Elles ont tentés, elles ont échoués, elles lui ont tué sa vie gratuitement mais comme il a dit Al hamdulilah… Force à Benjamin Mendy. On sait que t’es pas un pointeur mais bon ne film plus personne et fais ton hlel, la baraka te lavera de tout ça inchAllah. pic.twitter.com/U7ZR6qU2EV — ROHFF (@rohff) July 14, 2023