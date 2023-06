Rohff lâche une pique subliminale à Booba

Rohff revient vous ambiancer avec son tube de l’été extrait de son prochain album dans lequel il balance un tacle subliminal à son éternel ennemi, Booba sans le nommer explicitement, et à Macron.

À l’occasion de la fête de la musique ce 21 juin et de l’anniversaire des 19 ans jour pour jour de la sortie de son troisième album “La Fierté des Nôtres“, Rohff dévoile son nouveau single intitulé “NotoriHous” avec une pique à Booba. Housni a invité son acolyte Big Ali, un rappeur américain résidant en France, sur ce morceau issu de son opus Fitna à paraitre prochainement et dont il n’a pas annoncé de date de sortie officielle pour le moment.

Pour tenter de s’offrir un hit de plus dans son immense discographie, l’artiste originaire de Vitry retrouve donc celui avec qui il avait collaboré avec succès en 2007 sur le classique “Dirty Hous” extrait de la réédition de l’album “Au-delà de mes limites”, le titre produit par Wealstarr avait marqué les esprits des auditeurs à l’époque.

Après plusieurs clashs sur la toile par publications interposées, les attaques reprennent en musique entre les deux poids lourds du rap français. Rohff a placé une punchline en faisant référence au comportement qui l’agace de Booba sur le fait que ce dernier ne fait que d’agir sur Twitter en dénonçant des nombreux sujets, d’actualités du moment uniquement sur les réseaux et de prendre de la cocaïne comme l’avait déjà affirmé à des nombreuses reprises.

“Les hommes font les femmes et les femmes font les hommes, c’est compliqué, mais on tient le cou. Ils n’ont pas de vie, ils ne font que tweeter, ne font que s’afficher, la zipette les rend fou“ chante Housni dans son couplet sur “NotoriHous” en faisant référence à B2O en prenant toutefois soin de ne pas le citer directement. Rohff critique aussi le gouvernement d’Emmanuel Macron sur sa réforme des retraites avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite repoussé à 64 ans avec le punchline “L’État met le peuple à genou et le peuple tient la France debout. Les rappeurs aiment faire les voyous, provoquer la pluie, mais n’aiment pas marchés dans la boue”.

Ce nouveau single de Rohff risque de faire beaucoup de bruit et réagir Booba. Pour combler les fans, le clip sera disponible ce soir à partir du 18h sur Youtube.