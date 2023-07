Heuss se prend pour un chef d’orchestre

Heuss devient chef d’orchestre

Le nouvel album “Chef d’orchestre” de Heuss est désormais disponible !

Quatre ans après son premier album “En Esprit” qui cumule à présent près de 270 000 exemplaires vendus (certifié double disque de platine), Heuss fait un retour déjà remarqué grâce au succès du single “Saiyan” son duo avec Gazo avec déjà plus de 5,7 millions de streams depuis sa parution, un single qui promet de nous accompagner tout l’été et risque de tourner en boucle. Le hitmaker du tube “Khapta” avec Sofiane et “Moulaga” avec Jul nous réserve bien d’autres pépites sur cet album qui, comme le précédent, est un mélange parfait de ce que Heuss sait faire de mieux : narrer et ambiancer !

Aux côtés de Gazo, Ninho avec “Cités de France”, Soolking avec “Santafe”, Wejdene avec “Train de vie”, Zeg P et Nyma, Heuss réalise sans doute un album de 14 titres que vont écouter les fans de rap français dans les semaines à venir en l’ajoutant dans les playlists sur les plateformes de streaming.

“Du ice et de l’or, gun près du corps, l’argеnt d’la mort, jeune moula qui sort. Au volant du Cayenne, une blonde comme un Saiyan, j’crois qu’c’est un alien mais j’en veux encore” chantent Gazo et Heuss dans le refrain du hit “Saiyan” dont le clip totalise 4,6 millions de visionnages en quatre semaines.