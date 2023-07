« Je vous garantis un séisme », Kaaris prépare un 2ème Bercy

La fête d’anniversaire des 10 ans d’Or Noir s’annonce bouillantes, Kaaris vient d’annoncer après le succès de la programmation de son premier Bercy une seconde date.

Décidément, les images de l’ambiance de folie dans le public lors de son passage au festival des Ardentes a relancé l’engouement des fans de Kaaris pour redécouvrir ses anciens morceaux. Dans la foulée de cette performance, Riska avait lancé la mise en vente des billets pour son premier concert à l’Accor Arena et ce fût un énorme carton, car tous les billets sont partis en quelques heures, l’événement est complet au regret de certains fans.

Kaaris promet des concerts exceptionnels !

Malheureusement, des nombreux fans du rappeur ont déploré ne pas avoir réussi à avoir de billets pour cette soirée et Kaaris vient de réagir en leur adressant un message dans une vidéo publiée sur Snachpat pour les informer d’une bonne nouvelle, une deuxième date est programmée. “Deux dates exceptionnelles pour les dix ans d’Or Noir. Je vous garantis un séisme. La billetterie est imminente.”, a déclaré Riska pour faire monter la pression avant le lancement de la vente des tickets pour son second concert à Bercy afin d’y interpréter les extraits du classique Or Noir.

Dans la soirée, Kaaris a finalement dévoilé les informations sur cette nouvelle date pour les 10 ans d’Or Noir, elle est fixée au samedi 17 février 2024 et une mise en vente des billets ce jeudi 20 juillet à partir de 18h. “Accor Arena, force à vous pour nous avoir trouvé une nouvelle date. On vous prépare deux gros shows exceptionnels” a-t-il commenté sur ses réseaux pour révéler l’information.

• LES 10 ANS D’OR NOIR •

• 2ème date : Samedi 17 Février 2024

• Mise en vente demain à 18h •

• @Accor_Arena , force à vous pour nous avoir trouvé une nouvelle date 💪🏿🔥 •

• On vous prépare 2 gros shows exceptionnels 🐺🐺•

@yard pic.twitter.com/CJWLaOFlwL — KAARIS (@KaarisOfficiel1) July 19, 2023