Gims passe un message à Kaaris après son Bercy sold-out en 12h

Gims n’est pas resté indifférent au succès de la vente des billets pour le premier concert de Kaaris à Bercy qui a réussi à écouler toutes les places en quelques heures et l’événement affiche donc déjà complet, plus aucun ticket n’est disponible sur les ventes de en ligne.

Gims félicite à sa façon Kaaris

Le premier show de Riska à l’Accor Aerna est acté et bonne nouvelle pour l’interprète du tube Tchoin tous les billets ont trouvé preneur. La célébration des dix ans de la sortie de l’album Or Noir s’annonce phénoménale. Au festival des ardents la semaine précédente, Kaaris a interprété ses classiques de cet album culte devant un public en liesse et à cette occasion, il a informé au plus grand bonheur de ses fans son concert à Bercy pour le 29 février 2024.

Après cette annonce, Kaaris a lancé la vente des billets ce jeudi qui sont partis très vite. En moins de trois minutes toutes les places dans la fosse se sont vendus, il y a un véritable rué des fans sur les tickets pour assister à cet événement historique et ne pas rater ce moment. “C’est la guerre on vous a dit ! Plus aucune place en fosse pour le BERCY de Kaaris en 3 minutes” a révélé le média Rap Fr Actus sur Twitter. Cela n’a pas assagi le public, moins de 12 heures après le début de la vente, l’événement est sold-out. Riska a partagé la nouvelle aux internautes sur Instagram que le concert est complet et Gims a tenu à saluer cette prouesse de son confrère.

En effet, Gims partagé l’information dans une story pour adresser un message à Kaaris avec la légende, “Et le chemin sera parsemé d’embuches, mais au loin, tu verras la lumière“. Reste maintenant à savoir si Meugui sera invité sur scène par Riska pour performer ensemble sur scène, même s’il n’a pas participé à l’album Or Noir, ils ont collaboré à deux reprises sur les singles “1er coeur” et “Grosse bleta”.

