Ninho détrône Booba au classement des meilleurs vendeurs de l’histoire

Ninho plus fort que Booba ! Ninho continue d’affoler les compteurs et vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière lui permettant d’entrer dans le Top 3 des plus gros vendeurs du rap français avec les ventes de son dernier album en date.

Fin juin, Ninho a fait son retour dans les bacs avec un opus baptisé “NI” sur lequel il a notamment invité Lil Baby, Omah Lay, Central Cee ou encore Ayra Starr. Après douze jours d’exploitation, le projet a atteint les 50 000 ventes pour obtenir la certification de disque d’or et a été suivi d’une nouvelle édition avec une extension de cinq titres inédits. L’album se rapproche désormais de la certification de disque de platine.

Ninho passe devant un certain Booba… ⁣

Malgré ce succès, Ninho a constaté une baisse des ventes par rapport à ses précédents albums qu’il a expliqué par le fait d’avoir réalisé ce projet en indépendant, à la différence de ses autres. “Donc forcément, les chiffres ne sont pas comme on pouvait l’imaginer, mais ils sont déjà très bien. C’est lourd”, a-t-il réagi dernièrement à ce sujet. Les ventes de cet album ont permis à Ninho d’atteindre un nouveau seuil dans sa carrière avec un total de 3,2 millions de ventes depuis ses débuts dans la musique en France, ce qui le fait grimper sur la dernière marche du podium des plus grands vendeurs du rap en France. L’interprète de “Lettre à une femme” prend la troisième place de ce classement, toujours dominé par Jul avec son impressionnant total de 7 millions d’albums vendus, et par MC Solaar deuxième avec ses 3,6 millions de ventes.

En prenant la troisième place du classement, Ninho dépasse Booba qui se situe juste en dessous de 3,2 millions de ventes et s’approche doucement de la seconde place de MC Solaar.

