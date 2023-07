Voici pourquoi les chiffres de vente de Ninho avec NI ont chuté

Ninho donne enfin les raisons qui ont fait chuter ses ventes ! Pour le quatrième album de sa carrière, le Jefe a réussi en bon démarrage au niveau des ventes, l’un des meilleurs de l’année en France, mais “NI” a réalisé un score bien inférieur aux précédents albums du rappeur, c’est même le pire démarrage sur une semaine de sa carrière pour un album et il vient de livrer une explication sur cette baisse.

Ninho a fait un choix risqué pour ce nouvel album !

En une semaine d’exploitation, le projet “NI” a atteint les 37 000 ventes avant de franchir le cap des 50 000 ventes pour obtenir la certification de disque d’or au bout de 13 jours de commercialisation. L’album a également occupé les places du Top 20 des Singles les plus écoutés en France avec tous les extraits le jour de sa sortie. Des chiffres honorables pour Ninho mais en dessous de ce qu’il nous avait habitué auparavant. En effet, son précédent opus, “Jefe” paru en 2021, avait réalisé 66 600 ventes dès sa première semaine, “Destin” sorti en 2019 s’était écoulé à 50 200 exemplaires et enfin “Comme prévu” son premier opus paru en 2017 s’est vendu à 45 280 copies pour ses sept premiers jours d’exploitation.

Lors de sa dernière interview, Ninho s’est expliqué sur cette performance en baisse par rapport à ses anciens albums pour se justifier face à ses détracteurs sur cette contre-performance. Dans l’émission Légendes Urbaines, l’artiste a confié avoir constaté cette chute. En effet, il suit de très près ses ventes et a fait savoir qu’il s’agit de son premier projet produit en indépendant, à la différence des précédents. “Oui je regarde les chiffres par rapport à ce que j’ai fait auparavant.”, commente-t-il tout d’abord avant de poursuivre, “après, il y a eu beaucoup d’événements ce jour-là. Donc, tu vois ? Ce n’est pas forcément la même chose que sortir un album dans une semaine où il n’y a rien et il n’y a que toi. Voilà. Donc forcément les chiffres ne sont pas comme on pouvait l’imaginer”, puis il affirme être satisfait des chiffres avec NI, “ils sont déjà très bien. C’est lourd”. Le rappeur a en effet fait le choix de réaliser cet album pour la première fois en autoproduction, ce qui justifie en grande partie cette chute qui n’a pas affecté son succès.