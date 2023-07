Booba : Léa Mary jubile de leur clash, “J’ai gratté le buzz de Booba”

Léa Mary révèle les dessous de son clash avec Booba et Sebydaddy !

Dans une nouvelle interview accordée au média Purebreak, Léa Mary s’est confiée sans concession sur son embrouille passée avec Booba. Au mois de mai 2020, l’interprète de Ratpi World s’était lancé dans un clash improbable contre l’influenceuse aux 2 millions d’abonnés sur Instagram et son compagnon de l’époque, Sebydaddy, la situation s’était rapidement envenimée entre eux.

Le conflit avait éclaté suite aux moqueries de Booba sur le physique de Léa Mary après une opération chirurgicale de ses fesses. Son petit ami du moment, l’influenceur Sebydaddy avait ensuite provoqué le DUC pour défendre la jeune femme, les échanges s’étaient multipliés sur les réseaux jusqu’à ce qu’il se filme en train de placer une “crotte” dans la boite aux lettres du rappeur français exilé à Miami. Un épisode sur lequel, Léa est revenue pour Purebreak.

“Ca va trop loin là, j’arrête”

“Booba avait posté dans sa story une vidéo de moi qu’il avait reprise et il avait mis un son à lui en fond avec une phrase en particulier qui me concernait, je ne sais plus quoi exactement. Donc en fait” déclare tout d’abord Léa Mary pour décrire le contexte du début de leur clash avant de poursuivre, “suite à ça, je me suis dit que j’allais répondre. J’ai honnêtement gratté le buzz de Booba en toute sincérité”. Elle explique ensuite que l’embrouille a pris une ampleur inattendue et avec Sebydaddy, ils ont décidé de profiter de la situation afin d’essayer d’augmenter le nombre d’abonnés sur les réseaux en provoquant Booba. “C’est vrai que ça avait pris une ampleur, vraiment j’étais pas prête quoi.” confesse-t-elle puis précise, “Je m’étais mise en privé sur Instagram, je me souviens, j’avais gagné 200 000 abonnés. Donc du coup, j’ai décidé continuer encore, et encore.”.

L’influenceuse revient ensuite sur l’histoire de leur rencontre avec le DUC à Miami lorsque ce dernier ne l’a pas reconnu, “On est retournés à Miami avec Seb, on l’a croisé.” explique-t-elle et continue sa description, “Donc Seb l’a filmé en cachette sur Snapchat. Ensuite j’ai reçu un appel sur mon téléphone de Booba, m’insultant et en me disant que quand il m’a croisé, il m’avait pas reconnu, mais que j’allais voir ce qu’il allait m’arriver.”.

Léa Mary avoue s’être attiré les foudres de B2O qui l’a copieusement insulté et menacé au téléphone. “S’il me croise, bla bla bla. Ensuite, Seb, il était allé mettre… On avait trouvé son adresse et il est allé mettre une merde chez lui dans sa boite aux lettres. Suite à ça, plus de sons, plus d’images, plus de nouvelles de Booba. Je pense qu’il s’est dit ‘C’est bon, ça va trop loin là, j’arrête'” a-t-elle conclu.