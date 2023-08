Booba a berné tout le monde et dézingue Maes

Booba piège Maes et a trompé sur tout le monde !

Alors qu’il avait annoncé la mise en ligne de son autobiographie en début de semaine, un projet sur lequel il s’était déjà confié en interview il y a quelques semaines en déclarant, “Il va y avoir un documentaire qui revient sur ma vie”, Booba s’est finalement joué de tous pour narguer les médias et s’en prendre à Maes, piégé par sa fausse déclaration.

“C’est en cours. La sortie est prévue pour la fin de l’année”, avait pourtant assuré Booba dans un entretien pour Le Progrès le 5 août avant de tweeter ce lundi “Demain 18H mon autobiographie”. Une information relayée dans toute la presse qui n’a pas échappé à Maes. Ce dernier s’est empressé de commenter cette annonce sur X (anciennement Twitter) pour affirmer que la biographie de son rival est la supercherie du rap français : “Demain 18h l’autobiographie de la supercherie du rap fr @booba” avec le partage de la vidéo de l’altercation de B2O avec La Fouine à Miami survenue en 2017. La scène avait été filmée à l’époque par une caméra de surveillance d’un parking et les deux rappeurs apparaissent notamment en train de courir autour d’un véhicule.

B2O ridiculise totalement le rappeur Sevranais

Le fondateur du 92i a rapidement répliqué à la déclaration du rappeur du 93 en narguant les médias qui ont relayé l’information avec le message, ““Booba annonce son autobiographie. Maes furieux réagit sur la toile” @MaesOfficiel pauvre petit donneur de gos imaginaires… Continue… #lechauffard #unpeutroppressé #pokémongo”. Le DUC s’amuse à reprendre les titres de la presse et a accompagné son tweet d’un article du journal Le Parisien d’une ancienne affaire datée de 2016 sur un chauffeur à Sevran dans le quartier des Beaudottes arrêté par la police avec deux kilos de cocaïne dans le coffre de sa voiture, le conducteur en question était Maes.

B2O a ensuite dévoilé une vidéo de Frédérique Brugirou, l’ex-candidate de Koh-Lanta fait une déclaration élogieuse à l’égard de Kopp. “C’est un mec qui n’a qu’une parole Booba. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais en tout cas c’est un mec qui n’a qu’une seule parole.”, commente-t-elle avant de poursuivre, “On est resté une demi-heure au téléphone. On a même parlé de la planète et des animaux. J’ai adoré. Il est d’une politesse et d’une correction”. Le DUC a ajouté la légende, “autobiographie” pour jubiler d’avoir trompé tout le monde en ayant publié cette séquence comme prévu à 18h ce mardi 22 août qui remplace donc sa supposée biographie et donc la sortie n’aura pas lieu.

Dans une story Instagram, l’auteur d’Ultra a également affiché avec malin plaisir, tous les médias ayant relayé la fausse information de la sortie de son autobiographie pour en rigoler avant d’enchainer avec un montage vidéo pour ridiculiser Maes avec la mention : “@MaesOfficiel je vois que mon autobiographie t’as plu”. “Maes t’es bientôt sur les rotules… “, poursuit B2O en affichant des commentaires haineux d’internautes contre l’artiste Sevranais puis de conclure, “Quand tu te fabriques et t’achètes de nouveaux amis, c’est jamais très safe… on dit “ton bénèf est écrit avant qu’tu naisses.””.

