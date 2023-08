Booba révèle la vidéo de la rixe des influenceurs AD Laurent vs Yomi Denzel

La soirée a tourné au cauchemar à Cannes entre les influenceurs, AD Laurent et Ahmed Thai et Yomi Denzel qui se sont bagarrés dans une boite de nuit, l’altercation n’a pas échappé à Booba. Le rappeur du 92 a réagi en relayant les images de la rixe pour y ajouter son commentaire.

En guerre contre certains influenceurs en raison de leur comportement et des activités frauduleuses de leur part, Booba n’a pas manqué de commenter cette affaire. Après avoir enfoncé Maeva Ghennam sur son coup de gueule contre AliExpress, le DUC n’a comme souvent pas raté ce différend qui a éclaté dans une discothèque lors d’une soirée sur la Côte d’Azur à Cannes entre le compagnon de Léa Mary, une influenceuse à succès qu’il avait déjà pris à partie plusieurs fois et l’entourage de Yomi Denzel.

La réaction de Booba à l’altercation de plusieurs influenceurs !

En compagnie d’Ahmed Thai, AD Laurent en est venu aux mains avec Yomi Denzel, une affaire révélée sur les réseaux sociaux par Aqababe toujours bien informé sur les scandales des stars de la téléréalité et des influenceurs. L’incident s’est déroulé dans l’établissement le Palme, mais la cause de l’embrouille n’est pas encore connue pour le moment. La vidéo de la fin de la confrontation a été publiée par le blogueur sur Twitter désormais nommé X puis relayée par Booba avec la légende, “C’est un Américain Yomi Denzel?”. B2O ne semble pas connaitre Yomi Denzel et s’interroge donc sur son identité. Sur les images, les esprits s’échauffent, on découvre des individus en train de frapper un homme au sol qui essaye de se protéger comme il peut et au premier plan une femme apparait blessée avec le visage en sang, une séquence qui laisse supposer que l’altercation a été violente, on ne connait pas le contexte du début de ce différend.

D’après les premières informations, une femme aurait été gravement blessée à l’œil et a porté plainte, la boîte de nuit a fermé après cet incident. Pour le moment, aucun des protagonistes n’a fait de commentaire sur cette affaire et que selon Aqababe, ils seraient déjà tous partis à Dubaï pour éviter des sanctions de la justice. Un dossier que Booba ne devrait pas manquer de suivre de près, comme souvent après avoir dévoilé aujourd’hui son autobiographie alors que son partage de cette vidéo fait le buzz avec plus de 2,6 millions de vues en quelques heures.

Des nouvelles de Yomi Denzel et Ahmed Thai, un ami de la fille en blanc m’expliquait que c’est le départ en express à Dubai aujourd’hui après avoir tout massacré ici. La fille est vraiment blessé et a porté plainte contre X. Extrait de la plainte ici! pic.twitter.com/9SbiLSpBGk — AQABABE (@AQABABE_) August 22, 2023