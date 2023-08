Booba : on connait la date de sortie de son autobiographie

Booba n’a pas laissé de répit à ses activités en dehors de la musique, la sortie imminente d’un documentaire exclusif sur sa vie en est une nouvelle preuve. L’artiste originaire du 92 avait confirmé la préparation de ce projet lors d’une récente interview, et pour la grande joie des amateurs de rap français, cette autobiographie filmée sera officiellement accessible dès demain.

C’est lors d’un échange avec le journal Le Progrès que Booba a dévoilé quelques éléments concernant cette entreprise, qui prend la forme d’un documentaire retraçant les diverses parties de sa vie, y compris de sa famille et de sa carrière musicale. “Un documentaire va bientôt voir le jour, il abordera ma vie, ma famille, et les fantasmes que les gens entretiennent à mon sujet”, a expliqué le DUC dans cette entrevue, tout en précisant que sa sortie est prévue d’ici la fin de l’année, mais sans mentionner une date exacte.

“Il est en cours. La sortie est programmée pour la fin de cette année”, avait en effet confié Booba au journal régional français. Quelques semaines auparavant, il avait affiché une demande provenant du média Booska-P et du label Only Pro, sollicitant l’utilisation de son morceau “Pinocchio” avec Damso et Gato Da Bato, paru en 2015 sur l’album “Nero Nemesis“, dans le cadre d’un documentaire portant sur l’histoire du rap français des années 1990 jusqu’à aujourd’hui. B2O avait refusé cette requête tout en partageant le mail reçu dans une story. En parallèle, il préparait la sortie de son propre documentaire, qui sera disponible dès ce mardi 22 août à partir de 18 heures.

Une information publiée ce soir par Booba sur son compte X et l’Instagram PRT Club sans donner plus de précisions sur cette autobiographie.