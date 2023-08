Freeze Corleone réagit à la fuite du titre Amérique du Sud par Spotify

À la surprise générale, sans aucune annonce au préalable, le single Amérique du Sud de Freeze Corleone est apparu sur Spotify ce jeudi soir à minuit. Rapidement, le rappeur du 667 a réagi pour s’indigner de la mise en ligne de ce single en accusant la plateforme de streaming d’avoir fait fuiter le morceau sans son autorisation.

Incroyable, Spotify leak un inédit de Freeze Corleone !

ADC est l’abréviation du nouvel opus de Freeze Corleone baptisé L’Attaque des Clones. Il s’agit là du huitième projet de sa carrière et de son deuxième album en solo après La Menace Fantôme en 2020. L’artiste managé par Shone continue de s’inspirer de l’univers de Star Wars pour le nom de cet album et fait d’ailleurs fréquemment référence à la célèbre saga dans les paroles de ses morceaux.

Avant la parution de son album, Freeze Corleone a réussi à faire monter la pression avec un premier extrait nommé Shavkat. Le titre avait pris la première place du Top Singles à sa sortie et totalise plus de 11 millions de streams en un mois d’exploitation alors que son clip cumule 6,4 millions de visionnages sur la même période. Après la mise en ligne de ce titre pour faire patienter le public en attendant le 11 septembre, l’artiste du 667 a révélé la tracklist de cet opus de 15 morceaux ainsi que la cover réalisée par Fifou avec aucune collaboration d’annoncée.

Le rappeur du 667 s’attaque à Skyrock !

Freeze Corleone n’a communiqué aucune autre information ces derniers jours sur son album et un éventuel deuxième single, sauf que ce jeudi, les auditeurs ont découvert que Spotify a publié la quatrième piste de cet opus qui est la chanson Amérique du Sud produite par Flem, Rayane Beats et SHK. Agréablement surpris par cette sortie inattendue, les fans ont exprimé leur satisfaction à l’écoute de ce titre, mais cela n’a pas été du goût du rappeur, car la plateforme a dévoilé le titre sans son autorisation. “Spotifyfrance ca leak mes sons ?“ a tweeté le rappeur sur X, “SPOTIFY ça te parle la @spotifyfrance“ a ajouté son manager Shone.

Les internautes ont imaginé un coup marketing pour faire le buzz. Une théorie que Shone a immédiatement démontée tout en rassurant les fans, le titre ne sera pas supprimé et bientôt disponible sur les autres plateformes de streaming en s’étonnant que cela était déjà arrivé il y a trois ans pour La Menace Fantôme : “Ce n’était pas prévu, @spotifyfrance dira surement que c’était un bug. Sur @spotifyfrance encore, il s’était passé quasiment la même chose avec le 2eme single de LMF à l’époque. On va laisser le son et voir pour que les autres plateformes l’aient rapidement. Ya R. Bonnes écoutes”. À noter que dans ce single, Freeze Corleone s’en prend à la radio Skyrock en insultant son directeur de la programmation Laurent Bouneau et son fondateur Pierre Bellanger.

SPOTIFY ça te parle la @spotifyfrance https://t.co/3jetbqG3DX — BIG SHONE GFG (@SHONEGFG) August 24, 2023