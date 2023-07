Freeze Corleone pète le score, les chiffres fous de Shavkat

Pour son retour en solo, Freeze Corleone a frappé très fort grâce au single “Shavkat” qui fait monter la pression à un peu plus d’un mois de la sortie de son album ADC programmée pour le 11 septembre prochain. Le morceau, produit par Flem et Therapy 2093, connaît un démarrage phénoménal sur les plateformes de streaming.

Les chiffres impressionnants de Freeze Corleone avec Shavkat !

Le titre « Shavkat » de Freeze Corleone devrait être certifié single d’or avant la sortie de l’album ADC avec les impressionnants chiffres d’écoutes en seulement quatre jours. Sur Youtube le clip du premier extrait de L’Attaque des Clones réalisé par PIĒGE Studios totalise déjà 2,7 millions de visionnages en moins d’une semaine, le titre a également pris la première à sa sortie, la première place du Top Singles en France sur Spotify, Deezer, Apple Music.

Malgré la polémique relancée par la LICRA, depuis la parution de son nouveau titre, Freeze Corleone n’a pas quitté la tête du classement des morceaux les plus écoutés en France sur Spotify même si la concurrence des tubes du moment est rude face à “Casanova” de Soolking avec Gazo, “Saiyan” de Heuss L’Enfoiré avec encore Gazo et “Bolide allemand” de SDM. “Shavkat” a réalisé le premier jour sur Spotify France 639 581 streams, 580 727 streams le second, 516 426 streams le troisième et enfin 480 316 streams le quatrième jour avec désormais un total de 3,1 millions d’écoutes en 6 jours sur la plateforme de streaming.

Avant le mois de septembre avec la parution de son opus, Freeze Corlone a réussi à faire grimper l’attente autour de son projet dont la tracklist n’est pas encore connue. Selon le site Genius les singles “Dead Space” et “Vlahovic” avec son compère ASHE 22 devraient également figurer sur cet album annoncé comme l’un des gros projets de rap français pour la rentrée prochaine.