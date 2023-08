Le message de Christine and the Queens à Booba outré de sa performance torse nu

Christine and the Queens fait ses adieux à Booba !

Après s’être moqué de l’étonnante théorie de Christine and the Queens sur son rapport avec l’eau au début du mois de juillet dernier, Booba s’est à nouveau exprimé sur l’actualité de celui qui se prénomme désormais Redcar et souhaite être genré au masculin, afin de faire part de son incompréhension face à son choix d’apparaître torse nu sur scène.

Il y a 7 ans, Booba et Christine and the Queens ont collaboré pour un morceau commun baptisé “Here”, qu’ils ont ensuite mis en clip. Cette époque est désormais bien lointaine pour les deux artistes. Depuis cette collaboration, B2O a enchaîné les conflits avec Maes, Kaaris, Damso, Vald, Gims, et mène une lutte acharnée contre les “influvoleurs”, tandis qu’Héloïse Adélaïde Letissier, de son vrai nom, a changé de nom de scène pour devenir Redcar. Elle demande dorénavant à être désignée au masculin (« il ») plutôt qu’au féminin (« elle »), en expliquant qu’elle est « en résistance contre l’approche de la transidentité qui veut qu’il y ait forcément des traitements hormonaux et des opérations ».

La séparation est actée !

Sur scène, l’artiste originaire de Nantes adopte un look androgyne qui a suscité l’intérêt de Booba. Le rappeur français exilé à Miami n’a pas apprécié la prestation de Redcar à Rock en Seine. Il a partagé une vidéo de la performance de Christine and the Queens pendant laquelle elle est torse nu, accompagnée de la légende suivante : “J’ai besoin de vacances et de repos. J’arrive plus à suivre…“, a déclaré le fondateur du 92i.

Cette réaction n’a pas échappé à Redcar, agacé par le tweet de B2O. Il a répondu sur son compte TikTok pour lui adresser un message d’adieu et annoncer qu’il ne le suivra plus sur les réseaux sociaux : « Message à Booba. Tu ne comprends pas, tu as besoin de vacances ? Bonnes vacances. Unfollow. Adieu capitaine, bye ». Une clarification directe de Christine and the Queens à laquelle le DUC n’a pas fait de commentaire.