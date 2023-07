Booba révèle une explication surréaliste du clip avec Christine and the Queens

Booba offre une explication complètement abracadabrantesque sur la raison pour laquelle il apparaît avec Christine and the Queens, assis sur une voiture dans la mer, dans leur clip commun. Le rappeur justifie avec humour la raison principale de cette réalisation par rapport à leur lien avec l’eau.

Booba se moque de l’incroyable théorie de Christine and the Queens !

Le DUC s’est amusé d’une interview d’Héloïse Adélaïde Letissier de son vrai nom dans Le Code sur le passage de sa théorie concernant la mémoire de l’eau pour se moquer de ce dernier. Genré au masculin depuis une année, Christine and the Queens a accordé dernièrement une interview à Mehdi Maïzi. Habitué à rencontrer des rappeurs et des artistes de la scène urbaine, le journaliste s’est laissé tenter à une interview avec un artiste d’un tout autre genre musical dans son émission Le Code sur Apple Music et une séquence a interpellé Booba. La scène du chanteur en train de parler de son rapport à l’eau l’a inspiré pour se moquer de leur clip “Here“.

“J’ai une hypothèse. Je pense que j’ai sûrement été un marin qui s’est noyé. Donc d’abord l’eau m’a pris la vie. Ensuite, ma mère m’a donné la vie. Ma mère est morte, et ma mère s’est dispersée dans l’eau. Donc, l’eau et la vie est ma mère.”, déclare Christine and the Queens face à Mehdi Maïzi perplexe sur cette théorie et sans un mot. L’artiste poursuit ses propos devant le journaliste dubitatif sur cette hypothèse, “À partir de ces équations simples, ça fait réfléchir. Ensuite, j’ai commencé à faire des liens. Souvent, je trouve de très bonnes mélodies quand je prends des douches. Donc sous l’eau. L’eau est un conducteur, l’eau a une mémoire. Ne pas hésiter à s’en remettre à l’eau, à parler à l’eau, à aimer l’eau.”. Les images de cette déclaration n’ont pas échappé à Booba qui a relayé la séquence sur Twitter pour ajouter son commentaire moqueur afin de taquiner Redcar.

“Merci jeune homme, du coup notre clip prend tout son sens. “Oui allo je voudrais parler à l’eau. À qui ? À l’eau ! Allo oui, vous voulez parler à qui?! À l’eau ! the water ! the water ? Allo?”, en rigole Booba en faisant référence au visuel du morceau “Here” avec Christine and the Queens tourné à Trouville en 2016 dans lequel les deux chanteurs sont posés sur une Mercedes rouge dans la mer, le véhicule est représenté comme une carcasse de voiture avec ses deux naufragés en attente d’être secourus.

Merci jeune homme du coup notre clip prend tout son sens. “Oui allo je voudrais parler à l’eau. À qui? À l’eau! Allo oui vous voulez parler à qui?! À l’eau!!! the water!!! the water??? Allo????” 😅 pic.twitter.com/MJePUoTcGM — Booba (@booba) July 5, 2023