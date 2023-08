Booba va éteindre Maes et révèle pourquoi

Cette semaine, l’embrouille entre Maes et Booba s’est intensifiée, les deux anciens compères ne se sont pas lâchés sur les réseaux sociaux avec plusieurs échanges tendus sur Instagram et X. Le fondateur du label 92i s’est exprimé sur la raison pour laquelle il poursuit ce clash en affirmant vouloir éteindre le rappeur Sevranais.

Le conflit opposant Booba et son ancien compère Maes a pris un nouveau tournant ces derniers jours, ce dernier a notamment dévoilé un extrait de quelques secondes d’un nouveau morceau nommé “Patty“, un single dans lequel il se moque ouvertement de la mère des enfants de B2O avec la phrase “Faut une meuf qui twerk comme patty“ en référence à son prénom, Patricia. Il a également ressorti l’ancienne vidéo de l’altercation entre le DUC et La Fouine à Miami pour l’accuser d’avoir fui. Kopp n’a pas manqué de répliquer aux messages de son rival en expliquant ce qui le motive à ne pas abandonner ce différend contre l’auteur d’Omerta dont certaines insultes l’ont particulièrement marqué.

Booba n’a digéré les insultes contre ses enfants !

“Faut pas insulter les enfants des gens Georgey, jamais“ explique Booba dans une story Instagram pour révéler qu’il n’a pas oublié les insultes contre son fils Omar il y a quelques mois de Maes en le nommant par son véritable nom, “Walid Georgey”. B2O a ensuite posté une capture d’écran des propos de son ennemi dans une autre story : “Depuis que t’es en France, on te voit plus ! Wesh snap ou t’es comme à Miami non ? Dis moi pas que tu as peur de moi. T’es une s***** comme Patty la mère de tes enfants… Au final, Omar, c’est un fils de p*** non ?“. Une déclaration que Kopp n’a pas manqué de rappeler pour confier que cela le détermine à poursuivre leur clash en ajoutant sans répit. “Maes, j’vais t’éteindre“ ajoute le DUC en légende de sa publication avec un émoji “sablier” pour l’avertir qu’il compte en finir avec lui.

Cet avertissement n’a pas échappé à Maes qui a répondu avec une phrase philosophique sur le fait que ce ne sont pas toujours les plus forts qui remportent les batailles, “Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n’abandonnent jamais”. Une chose est désormais évidente, les deux rappeurs français ne vont lâcher l’affaire dans cette embrouille qui perdure depuis des longs mois sur Internet.