De Gims à Rohff et Kaaris, les 20 meilleures punchlines sur Benzema

Ce n’est pas un secret, Karim Benzema est l’un des footballeurs préférés des rappeurs français qui ont cité le Ballon D’Or 2022 dans les paroles de nombreux morceaux. L’ancien buteur du Real Madrid a notamment inspiré Gims, Kaaris, Rohff ou encore Booba, découvrez un florilège des 20 meilleures punchlines sur KB9.

Benzema est l’un des footballeurs les plus cités par les rappeurs !

L’année passée, Benzema a atteint le sommet de sa carrière avec une nouvelle Ligue des Champions remportée en terminant meilleur buteur de l’épreuve avec 15 réalisations et le Ballon D’Or du meilleur joueur au monde. Bien avant ce triomphe, l’ex-joueur Madrilène a reçu plusieurs dédicaces des rappeurs tout au long de sa carrière, ils ont fait des nombreuses références KB Nueve comme la plupart d’eux aiment l’appeler.

Rohff a été l’un des rappeurs à le citer le plus souvent, même si leur amitié a pris fin suite au rapprochement du joueur avec Booba : “Tout ce que tu touches n’a plus de buzz, Benze’ ne marque plus“ dans El Padre, “Plus rien à faire dans le rap français comme Karim à Lyon“ dans Magnifique, “Demande à Benzema, on a pas qu’un but dans la vie“ extrait de Dans La Minute. Housni a également invité KB9 sur le single Fais-moi la passe en 2010.

Kaaris, Rohff, Gims, Booba l’ont tous dédicacé

Booba, le rival Rohff s’est également inspiré de Benzema avec la punchline culte : “Kopp A.C. Milan, j’fais le bilan, plus violent qu’du MMA, qu’une double frappe de Benzema“ extrait d’A.C. Milan ou encore “Ma longévité dans ce game en dit long, ta carrière en nylon, Mes seules barrières sont de corail, j’suis un Benzema à Lyon“ dans Bouyon. Le compère de B2O, SDM dans le titre Le bruit des applaudissements, place la dédicace : “La peur de leur vie, bah, pour eux, c’est moi, j’arrive méchant devant l’but comme Benzema“.

Kaaris nous a aussi offert une phrase légendaire reprise d’une autre punchline issue de “Kalash” avec “Je n’ai confiance qu’en Zizou dans les arrêts d’jeux comme KB Nueve“ du morceau IRM avec Freeze Corleone. Ninho dans Arme de poing rappe : “Et j’démarre à Madrid, sur un coup d’fil de K.B Nueve, Liga BBVA, comptes blindés, train d’vie aisé“ et Freeze Corleone sur MOISSANITE en compagnie de ASHE 22 avec “S/o Rapi, Ouchini pas Cavalli, devant la cage comme Benzema, pas Cavani“.

“Si je parle à Benzema, c’est pour avoir le maillot de Cri-Cri“ lâche Gims dans le titre Le Retour d’E.T sorti en 2013, extrait du projet Les Chroniques du Wati Boss Volume 1. “Tenez : un terrain d’foot, vous deviendrez tous des Benzema“ chante Soprano dans son couplet sur la bande originale du film La Marche.

En 2014, Brulux a rendu hommage à KB9 dans un single à son nom dans lequel il rappe, “J’m’enflamme, petit pont sur l’côté droit, j’arrive j’ai le flow tah Benzema. Le flow tah Benzema ouais, le flow tah Benzema“. En 2018, alors que le joueur est exclu de l’équipe de France de football, Jul a milité pour son retour chez les Bleus en musique : “Et j’aimerais voir jouer en France Benzema“ dans la chanson Fais-moi la passe. Enfin, La Fouine chante “J’vais finir comme Mandela, ça fait vingt ans qu’on est là. Wallah, l’talent ça paye plus, demande à Karim Benzema“ dans Barillet.