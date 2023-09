Entre Jul, Rohff, Kaaris et Gims, les 15 meilleures citations sur Cristiano Ronaldo

Avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs footballeurs des deux dernières décennies de la planète et comme des nombreux joueurs, CR7 a souvent inspiré les rappeurs français dans l’écriture des morceaux comme l’ont fait plusieurs d’entre eux tels que Jul, Rohff, Kaaris, Booba, Sadek ou encore Gims. Découvrez une partie des 15 meilleures citations dans les titres de rap francophone sur l’attaquant portugais.

Cristiano Ronaldo inspire fortement par les rappeurs !

En fin de carrière à l’âge de 38 ans, Cristiano Ronaldo continue d’empiler les buts en Arabie Saoudite dans le club d’Al-Nassr FC avec des débuts réussis en marquant 14 buts en 16 matchs. Même s’il ne devrait plus être une source d’inspiration aussi importante pour les rappeurs à l’avenir par rapport à l’époque où il évoluait au Real Madrid ou à la Juventus de Turin, le quintuple Ballon D’Or (2008, 2014, 2015, 2016, 2017) a marqué le rap français.

Comme pour Karim Benzema, Rohff a été dans l’histoire l’un des rappeurs français à avoir le plus souvent cité Ronaldo dans sa discographie avec les paroles, “Flow-flow-flow, technicien comme Cristiano“ dans “La Grande Classe”, “J’suis dans les crampons de CR7 Eux dans les chaussettes d’Alain Giresse“ sur “Du Sale”, “J’tire les coups-francs, les péno’, leurs meufs comme Cristiano“ dans “Sans forcer 94.0”, “Tah Cristiano j’tire leurs gos et les pénos“ sur “Culture urbHaine” et enfin avec la phrase “J’suis CR7 avec la marge de progression d’Mbappé“ issue du remix de “Mask Off”.

Jul, Rohff, Kaaris, Sadek l’ont dédié une phrase !

Dans le titre “Je suis Bleu”, Jul fan de l’Olympique de Marseille a aussi exprimé son admiration envers Cristiano Ronaldo, “Si t’es Messi, moi j’suis CR7“ tout comme Alonzo avec “Comme CR7 j’t’allume de 35 mètres“. “J’ai b’soin d’un contrat à 94 Millions d’euros comme CR7“ chante également le 113 dans le titre “J’ai Besoin De Ça”. “J’arrive dans la surface, comme Cristiano sous bibine“ rappe Mister You sur “Paré Pour Décoller” ou encore “Regarde le salaire de Ronaldo ou de Cristiano. Il touche de trop gros chèques, des insultes au clochard“ lâche REDK sur “Simple Constat 5”.

Gims a dédié une phrase à Benzema et CR7 dans “Le Retour De E.T.” avec “Si je parle à Benzema, c’est pour avoir le maillot de Cri-Cri“ puis uniquement au joueur portugais dans “VQ2PQ” avec “Les joueurs de foot sont loués, de Man-U. jusqu’à l’OM Cristiano, Michael Owen, et ça shoote comme Lindsay Lohan“. “Sans métier, on rêve de foot Mais vous savez qu’on n’a pas tous les pieds à Cristiano !“, cite Sinik dans la chanson “Parole D’Homme” et Sadek balance la punchline “Dans l’rap j’me sens comme Cristiano qui joue au Galatasaray“ dans “Introck”.

Dans “Ça tourne pas rond”, Mokless nous offre aussi une belle punchline avec “En attendant le salaire, ils ont la coupe de Ronaldo“, Kaaris place une petite dédicace dans “Briller” avec “2-7, CR7 Ronaldo“. Pour conclure, on peut également citer, Booba dans “Talion” avec “Si t’entends un CR, vois un numéro 7 C’pas Cristiano Ronaldo“, et Benjamin Epps sur “Vous n’êtes pas contents ? C’est pareil” avec “Cristiano Ronaldo, Messi : ça marche à tous les matchs“.