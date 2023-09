Les salaires de l’UFC Paris dévoilés, Ciryl Gane a touché le jackpot

Les revenus des combattants de l’UFC Paris viennent d’être révélés et avec sa victoire contre Serghei Spivac, Ciryl Gane est le grand gagnant de cette soirée et a empoché une belle somme d’argent selon les estimations publiés par le média Sports Payouts sur les chiffres de cet événement. Les autres athlètes tels que Manon Fiorot et Benoit Saint-Denis ont également touché un gros chèque, mais bien inférieur à Bon Gamin.

Le montant de fou touché par Ciryl Gane à l’UFC !

Après une première édition de l’UFC Paris à l’Accor Arena l’année dernière réussie, l’organisation américaine d’arts martiaux mixtes digérée par Dana White a fait son retour en France, dans la capitale, le week-end passé, et ce fut un triomphe pour les athlètes français. Très attendu par les fans et sous pression après sa défaite expéditive contre Jon Jones pour le titre des poids lourds de l’UFC, Ciryl Gane n’avait pas le droit à l’erreur. Le combattant français n’a pas tremblé face à Serghei Spivac avec une victoire au deuxième round par TKO (coups de poing), il a même été récompensé de la performance de la soirée (bonus de 50 000), de quoi lui permettre de gagner une somme astronomique.

En effet, d’après les informations de Sports Payouts, les prestations des Français leur ont permis de faire une belle affaire sur le plan financier. Après son entrée sur un tube de Gazo, Ciryl Gane a encaissé le montant de 1,17 million de dollars. Benoit Saint-Denis qui a écrasé Thiago Moises a aussi touché un beau pactole avec 115 000 dollars en réalisant “le combat de la soirée” (bonus de 50 000), mais moins que Manon Fiorot, avec son apparition sur un classique de Booba pour battre Rose Namajunas, elle a empoché 155 000 dollars. Au niveau des autres salaires, Zarah Fairn empoche 35 000 dollars, William Gomis totalise 53 000 dollars, Yanis Ghemmouri 16 000 dollars, Morgan Charrière cumule 78 000 dollars grâce au bonus des 50 000 pour son KO au premier round contre Zecchini, Taylor Lapilus 28 000 dollars tout comme Nora Cornolle.

