Booba, Gazo et Rohff à l’honneur lors de l’UFC Paris 2 avec Ciryl Gane

Après son entrée sur un classique de Kaaris face à Jon Jones, Ciryl Gane a encore opté pour un morceau de rap français ce samedi contre Sergey Spivak pour faire son apparition devant le public avec cette fois-ci le tube “Haine & Se*” de Gazo alors que Booba a inspiré Morgan Charrière et Rohff a été mis à l’honneur par Manon Fiorot. Les combattants français de MMA ont ensuite tous connu la victoire.

Gazo réagit au choix d’entrée de Ciryl Gane !

Suite à sa déconvenue du mois de mars dernier à l’UFC 285 contre Jon Jones, Ciryl Gane était attendu au tournant à l’occasion de l’UFC Paris 2 et n’avait pas le droit à l’erreur pour espérer obtenir à nouveau une chance de conquérir le titre de champion des poids lourds de l’UFC. En début, c’était le célèbre “Zoo” de Kaaris qu’avait sélectionné “Bon Gamin” pour son entrée, mais cela ne lui avait pas vraiment réussi, et il a donc changé d’interprète tout en restant dans le rap avec le morceau le “Haine & Se*” de Gazo lors de son arrivée devant la foule de l’Accor Arena de Paris. Le rappeur a validé ce choix en le remerciant dans une story avec le message “Merci boss” tout se filmant en train de suivre le combat. Lors de cette soirée, les titres de Booba et Rohff ont également retenti dans la salle.

Morgan Charrière s’inspire de Booba pour se motiver !

À domicile, Ciryl Gane a triomphé dans son combat contre Sergey Spivak pour faire oublier sa terrible désillusion contre Jon Jones avec un TKO au second round et a obtenu ainsi sa douzième victoire en 14 combats dans l’octogone. “BON GAMIN” a commenté Gazo sur le réseau social X après cette victoire du combattant français pour le féliciter avec une photo de ce dernier. Tout comme Gane, Morgan Charrière a vaincu pour ses débuts en UFC son adversaire du soir, Manolo Zecchini par KO au premier round avec à deux coups de pied au ventre. Il a opté pour une entrée dans l’enceinte de l’Accor Arena sur le single “Mové Lang” de Booba en featuring avec Bridjahting et Gato Da Bato, extrait de l’album “DUC” paru en 2015. “SHOWTIME” a réagi B2O sur Instagram après le combat pour saluer la performance du combat français.

Manon Fiorot a fait comme ses confrères avec un morceau de rap français pour son entrée en choisissant le single “R.O.H.F.F” de Rohff extrait de l’album “La vie avant la mort” sorti en 2001. La pratiquante française d’arts martiaux mixtes a battu Rose Namajunas à la décision.

A lire aussi : Kaaris perce aux Etats-Unis grâce à Ciryl Gane, les Américains sont fous de Zoo

Morgan Charriere qui rentre sur le son Move Lang de Booba et termine Zecchini en seulement 1 round, c’est pas Cyril Gane qui rentre sur du Kaaris et qui se fait éteindre 30s après 🤣 pic.twitter.com/tAcV7cq7aQ — k0pp_92 (@k0pp_92) September 2, 2023