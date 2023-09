Rohff interdit au Maroc comme Kaaris, Booba et Ninho ?

Un appel au boycott lancé contre Rohff au Maroc ! Cela pourrait être un nouveau coup dur pour les auditeurs marocains de rap français si Housni est interdit de se produire dans le pays maghrébin après les récentes déprogrammations de Ninho, Kaaris et Booba ces derniers mois, même si pour le moment les fans de l’artiste du 94 ont pris sa défense et l’événement est maintenu.

Au mois de juin de dernier, plusieurs showcases et concerts de rappeurs français ont été annulés dans des villes marocaines. Booba a été le premier à faire les frais dans une campagne relayée par Maes pour l’empêcher de se produire à Casablanca en raison de certains de ses textes sujets à la controverse selon les autorités marocaines. C’est ensuite Ninho qui devrait assurer un show dans la même ville que B2O dont la performance a été annulée, le Jefe a tout de même pour se rendre au Maroc avec un showcase délocalisé à Marrakech dans un autre établissement. Par la suite, le concert de Kaaris dans la discothèque le Bling Bling Luxury Club a aussi été déprogrammé. Rohff est en passe de subir la même mésaventure, mais son public s’est déjà manifesté pour le soutenir et les autorités locales n’ont pas encore réagi.

Les rappeurs français boycottés au Maroc, Rohff sanctionné ?

Booba avait subi une large campagne de boycott à son encontre, tout comme Kaaris, pour des accusations de « propos insultants envers la femme marocaine ». Riska avait déjà vécu une telle mésaventure en 2019 avec des annulations pour des concerts prévus dans les villes de Tanger et de Marrakech, mais pour Rohff cela constituerait une grande première. Housni a programmé un showcase dans l’établissement le Bling Bling Luxury Club à Tanger le 9 septembre prochain, la même discothèque qui devait accueillir son compère Sevranais en juin, mais depuis quelques jours des voix se sont levés contre le rappeur du 94.

« Le Bling Bling Luxury Club de Tanger a osé inviter le rappeur Rohff pour un showcase le 09/09/2023 alors qu’il a déjà tenu des propos dénigrants envers nos femmes » peut-on lire sur Twitter, ce profil se vante d’avoir réussi à faire déprogrammer de la même manière le concert de Booba et tente de lancer un appel au boycott contre Rohff. Il demande également de s’en prendre au compte Instagram de la boite de nuit pour arriver à ses fins. « Nous ne devons pas le laisser faire son showcase à Tanger dans l’établissement indigne qui l’a invité. Écrivez à l’établissement et laissez une note et un avis google. Partagez et agissez !! #Boycottrohff » décrit ensuite cet internaute.

Le concert d’Housni est maintenu pour le moment

Cet appel a commencé à faire du bruit sur le réseau social X, d’autres internautes marocains ont partagé, la demande d’annulation du concert d’Housni. Ce sont notamment les paroles dans les titres « La Cuenta » et « Déterminé » qui sont mis en cause, accusant le rappeur de dénigrer la femme marocaine. Les autorités du Maroc n’ont fait aucun communiqué pour le moment sur cet appel au boycott, Rohff n’a fait aucun commentaire sur le sujet, sa performance à venir est actuellement encore maintenue et devrait faire salle comble.

Je ne connais pas Rohff j’ai fais un montage rapide de ce qu’on m’a fait parvenir sur lui, si vous êtes au courant d’autres propos dénigrants qu’il aurait pu tenir n’hésitez pas à m’en faire part. — 🇲🇦🇲🇦 (@maghrib_awalan) September 2, 2023