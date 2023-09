« C’est devenu The Rock », la transformation de La Fouine fait à nouveau réagir

Les fans de La Fouine désespèrent de l’attente d’un nouveau projet dont aucune information n’a filtré pour le moment, même si le rappeur de Trappes est très actif sur ses réseaux depuis le début de l’été pour rester proche de sa communauté d’auditeurs.

La masse musculaire de La Fouine choque encore ses fans !

Avec ses 2,5 millions d’abonnés sur Instagram, La Fouine continue de communiquer avec son public même en l’absence de nouveaux morceaux. Depuis l’album XXI en 2021, Laouni n’a sorti aucun titre en solo, mais a collaboré cette année avec le groupe 47Ter sur le single « Si j’avais » et a participé au projet « Banlieue Ouest Mafia » sur le morceau « Quitte » avec Chabodo, Stone Flexance, Canardo, 13OR ou encore Poison. Le rappeur français exilé à Las Vegas où il réside depuis plusieurs années a également enchainé une série de concerts en Afrique ces dernières semaines devant un public africain ravi de le retrouver sur scène tout en allant à la rencontre de la population locale comme à Bukavu en République Démocratique du Congo.

Depuis quelque temps, La Fouine fait toutefois parler de lui sur les réseaux pour une autre raison que la musique, son évolution physique depuis le début de sa carrière qui ne cesse d’impressions les internautes et que l’artiste n’hésite pas à afficher fièrement sur Instagram. En effet, après avoir rendu hommage aux victimes du séisme au Maroc, Laouni vient encore de récidiver dans sa dernière publication dans laquelle il apparait sur la terrasse d’un immeuble à Paris torse nu au lever du soleil et comme souvent sa corpulence qui a fait réagir ses fans avec plus 80 000 « J’aime » et près d’un millier de commentaires ce qui en fait l’un des posts les plus populaires.

« C’est trop, il est partie loin », « Il est devenu gonflé », « La fouine, tu as changé », « Je comprends mieux pourquoi booba ne fait plus le malin », « Mais wsh, c’est devenu the rock en plus bronzé », « quelle transformation waouh », « le Fouinyyyy a vraiment changer complètement » « Le physique de maintenant », »cette pure toff est purement trop pure et carrément carrée » peut-on découvrir dans les réactions des internautes.