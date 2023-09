La puissante carrure de La Fouine interpelle encore les fans

Artiste aux multiples facettes, La Fouine s’est imposé dans l’industrie musicale par son talent de compositeur, d’interprète, de producteur et s’est aussi testé en tant qu’acteur au cinéma, ce qui lui a permis de conquérir un large public tout au long de sa carrière. Depuis 2021, le rappeur de Trappes est quasiment absent de la scène musicale, cela ne l’empêche pas d’être proche de son public sur les réseaux.

Laouni reste en effet actif auprès de sa communauté de fans et a dernièrement enchainé plusieurs concerts sur le continent Africain et repris ses nombreux classiques sur scène pour le plus grand bonheur de son public. L’artiste du 78 exilé à Las Vegas où il réside depuis quelques années, est également allé à la rencontre de la population locale pendant cette tournée en Afrique dont il a relayé des images sur la toile et l’une des photos a encore interpellé les internautes. Comme au début du mois d’aout, les fans se sont étonnés de son évolution physique.

La Fouine a visiblement encore pris de la masse musculaire depuis un mois et son dernier cliché qui avait enflammé Instagram en choquant les internautes avec sa métamorphose physique par rapport au début de sa carrière lorsqu’il avait une apparence maigrichonne avec sa fameuse barbichette. Cette fois-ci c’est en direct de la salle de musculation que Laouni s’est affiché torse nu arborant des énormes biceps et pectoraux avec un coach sportif.

« La fouine, il vit sa vie, tu l’entends plus dans les clashs etc, il donne de la force aux gens, il a vraiment évolué », « En tout cas, il a les jambes », « C’est plus la fouine, mais le buffle », « il est plus gras que musclé ceux qui disent qu’il se dope n’y connaissent vraiment rien » « Vraiment que des jaloux ici, c’est incroyable, le djo prend soin de lui, mais vous trouvez le moyen de parler de dopage ou de graisse », « En tout cas, il fait peur à personne ! », « Le gars, on dirait un viking » ont réagi les internautes dans les commentaires pour la plupart très élogieux de cet imposant physique.

Ce cliché prouve encore qu’au fil des années, La Fouine a subi une transformation physique remarquable. De son apparence initiale à celle que nous connaissons aujourd’hui, son parcours inspire admiration et respect. Ses efforts pour maintenir sa forme physique ne sont pas passés inaperçus.

