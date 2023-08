Le physique imposant de La Fouine continue d’impressionner

Ces derniers jours, La Fouine est de passage sur le continent africain pour assurer des concerts en République démocratique du Congo et au Rwanda ou encore rencontrer la population locale. L’une des photos de son séjour a fait le buzz sur la toile, car le rappeur originaire de Trappes apparait avec un physique de plus en plus impressionnant, son imposante prise de masse a encore fait réagir les internautes.

Invité en République démocratique du Congo, Laouni a participé à plusieurs événements musicaux comme le FESTIRAS (Festival du Rap et du Slam) à Bukavu et a été accompagné par un fan à la guitare sur scène pour interpréter ses classiques, dans une interview accordée à la presse locale, il a d’ailleurs fait passer un message fort à la jeunesse africaine. “Le message est clair, je suis allé au Rwanda, j’ai vu des jeunes Africains. Je suis venu ici, j’ai vu des jeunes Africains. Un message aux jeunes Africains, ne vous laissez pas manipuler par la politique.”, a notamment déclaré La Fouine.

Les fans réagissent à la transformation de La Fouine !

C’est un cliché de La Fouine au Rwanda en tenue de basketteur qui a interpellé les internautes. Depuis quelques mois, la transformation physique du rappeur français exilé à Las Vegas suscite les commentaires des fans. Adepte de musculation, Laouni ne cesse de se métamorphoser, loin du physique maigrichon avec sa fameuse barbichette de ses débuts dans le rap, son évolution est assez incroyable.

“C’est en regardant le physique actuel de la fouine que je me rend compte que tant qu’il y’a de la vie, y’a de l’espoir”, “En vrai. Il a beaucoup changé. Quand je pense qu il était gringalet avant”, “C’est incroyable La fouine quoi”, “La fouine une fierté pour toute l’Afrique”, “Seul le travail permet d’obtenir les résultats”, “Là, il peut retaper B2O pour la deuxième fois”, “Il est à l’image de son talent”, ont réagi les internautes dans les commentaires de la publication visionnée près de 4 millions de fois pour féliciter La Fouine de son évolution physique.

À découvrir aussi : Kaaris : les images de sa rencontre avec la Fouine, le feat attendu