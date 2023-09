Hornet La Frappe livre son avis cash sur Freeze Corleone

Hornet La Frappe, ne mâche pas ses mots quand il s’agit de discuter de la façon dont les médias abordent la qualité des morceaux et vient aussi de donner son opinion sur le dernier album ADC de Freeze Corleone dans des propos très élogieux envers le rappeur du 667. C’est dans une interview exclusive avec le média Raplume qu’il donne un aperçu franc de ses réflexions sur l’industrie musicale et l’impact des médias sociaux.

Interrogé sur son opinion concernant Niaks et d’autres rappeurs actifs sur les réseaux sociaux, Hornet souligne que les médias ont souvent tendance à présenter des projets de manière sensationnelle, créant ainsi des attentes élevées. Cependant, il constate que la réalité ne répond pas toujours à ces prévisions. « On s’est beaucoup fait berner par Twitter. Wouah, masterclass, poulet… Frérot, tu écoutes l’album, il pue sa mère », estime le rappeur au sujet des commentaires parfois trop apologiques sur Twitter des internautes en réaction à la sortie d’un nouvel album.

Hornet La Frappe juge Hornet La Frappe !

Pour Hornet La Frappe, Twitter est fréquemment le premier canal de communication utilisé par les médias pour promouvoir la musique. Il constate toutefois que les annonces grandiloquentes faites sur cette plateforme ne sont pas toujours suivies d’un contenu à la hauteur des attentes. Cette dissonance entre les attentes créées et la réalité de la musique déçoit souvent les auditeurs. Il parle ensuite du dernier projet ADC de Freeze Corleone qui vient de prendre la première place du Top Album et s’approche d’une certification de disque d’or un peu plus de deux semaines d’exploitation dont les tweets des fans sont véridiques à son sujet au contraire de ce qu’il a expliqué précédent déclaré, « Franchement, le dernier où je ne me suis pas fait berner, c’est Freeze. Et Dieu merci. Là vous ne m’avez pas menti. », a-t-il confié.

« Mais sur plusieurs morceaux, frérot, on écoute, mais Wallah, vous mentez. Ce n’est pas vrai. En gros, on fait du rap depuis qu’on a 10 ans. Frérot, on a toujours écouté du rap, toutes les générations, on a mangé du rap. Mais tu ne peux pas me dire que ce projet-là, il est lourd. », poursuit Hornet La Frappe dans son analyse avant de préciser, « Mais pourquoi ? C’est devenu de la politique. Vous êtes dans quel bail ? C’est bon, c’est pourri. Tu l’écoutes parce qu’il est gentil ? Parce qu’il ne fait pas la rue ? Mais non. Parle musique frère. Je trouve qu’on se fait beaucoup berner par ce truc-là« .

Une déclaration que devrait apprécier Freeze Corleone alors que Hornet La Frappe a également réalisé un titre en hommage à des nombreux rappeurs français tels que Lacrim, Ninho, Maes ou encore SCH avec une belle dédicace dans le titre « Vie d’artiste ».