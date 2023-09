Freeze Corleone – L’Attaque des Clones [Album]

Ça y est, vous pouvez découvrir en écoute le nouvel album de Freeze Corleone intitulé « L’Attaque des Clones » (ou ADC). Trois ans jour pour jour après la parution du projet « La Menace Fantôme » certifié double disque de platine.

Freeze Corleone de retour en force avec l’album ADC !

Comme pour son précédent album, Freeze Corleone a choisi de présenter son dernier opus le 11 septembre en espérant connaitre le même succès avec cette sortie très attendue pour laquelle Le rappeur du 667 a dévoilé deux extraits « Shavkat » (7,7 millions de vues pour le clip et 15 millions de streams) et « Amérique du Sud » (1,8 million de visionnages sur Youtube et 2,1 millions de streams).

L’artiste managé par Shone s’est une nouvelle fois inspiré de la saga Star Wars pour nommer cet opus en faisant référence cette fois-ci au second volet de la célèbre trilogie, « La Menace Fantôme », « L’Attaque des Clones » et « La Revanche des Sith ». Fin juillet, suite au lancement des précommandes sur la boutique en ligne officielle du projet adcshop.fr, la tracklist de l’album a été révélé, cet opus compte treize titres et aucun featuring d’annoncé.

Lien disponible en écoute à partir de minuit sur les plateformes de streaming.

