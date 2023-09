Freeze Corleone N°1 du Top Albums avec ADC et quasiment Disque D’Or

Freeze Corleone avait manqué de peu la première place du Top Album la semaine avec son nouvel album ADC pour cette seconde semaine d’exploitation de son prochain la rappeur a réussi de monter sur la première marche en se plaçant devant Florent Pagny et Calogero.

Freeze Corleone cartonne, les chiffres sont énormes !

Pour la deuxième semaine d’exploitation de ADC, Freeze Corleone prend donc la première place du Top Albums de la semaine, « L’Attaque Des Clones» de Freeze cumule 14 015 équivalents ventes sur cette période et totalise désormais 48 189 ventes en moins de 14 jours avec les 34 804 ventes en première semaine. Le rappeur du 667 réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière avec cet opus qui est donc tout proche d’être disque d’or, la certification devrait tomber dans les prochains jours.

En plus de cette performance, Freeze Corleone vient de placer 5 morceaux dans le Top Singles de la semaine en France avec les titres, MW2, Ancelotti, Shavkat, Kpop et Jour De Plus, c’est ce dernier single qui connait une belle popularité sur les plateformes de streaming avec déjà plus de 4,5 millions d’écoutes sur Spotify et peut donner des idées au rappeur pour le choix de son prochain extrait de l’album à clipper.

A noter que le deux premiers clips extrait du projet, « Shavkat » et « Amérique du Sud » connaissent aussi un gros succès sur Youtube avec respectivement 8,5 millions et 2,2 millions de visionnages.