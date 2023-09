Cédric Doumbé : on connait son salaire pour battre Jordan Zébo

À l’annonce sa signature avec la ligue PFL, Cédric Doumbé s’est justifié d’avoir refusé de rejoindre l’UFC en raison d’une rémunération insuffisante pour les combattants, mais quel salaire va-t-il toucher pour ses débuts en Professional Fighters League ce samedi face à Jordan Zébo.

C’est le choc au sommet franco-français du MMA ce week-end entre Jordan Zébo et Cédric Doumbé au PFL Paris qui déchaine les passions. Après des longs mois de trash-talking pour sa première en PFL dont les débuts ont été repoussés, l’ancien champion de kick-boxing devait initialement commencer avec un combat au mois de juin, finalement annulé en raison d’une blessure au poignet, il a rapidement rebondi avec un duel contre Zébo fixé au 30 septembre à Paris.

Très populaire, Cédric Doumbé n’aura pas le droit à l’erreur après avoir provoqué son adversaire depuis plusieurs semaines et en affirmant qu’il n’est pas de taille à le combattre, il a même suggéré à Jordan Zébo d’abandonner tout assurant le mettre KO dès le premier round demain soir. Une question intrigue les fans, combien va percevoir d’argent The Best pour cet affrontement tant attendu. Ce dernier va percevoir une jolie somme pour se battre dans la cage au PFL de Paris qui va se dérouler au Zénith Paris-La Villette.

Avec, seulement, quatre combats en MMA à son actif et autant de victoires, Doumbé va empocher le montant de 140 000 dollars pour ce face-à-face, c’est l’information révélée par le combattant français au mois de mai dernier à l’annonce de son choix de se battre en PFL. Il va donc toucher environ 132 000 euros pour faire face à Jordan Zébo et cette somme qu’il devrait gagner à chaque combat en PFL supérieur de sept fois que lui aurait proposé l’UFC.

