MMA : Voici pourquoi Cédric Doumbé et Fernand Lopez sont en conflit

Cédric Doumbé et Fernand Lopez ne s’aiment pas du tout. Mais pourquoi ?

La rivalité entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez, respectivement champion du Glory et entraîneur de Ciryl Gane, agite le monde du MMA français. Les tensions, perceptibles depuis la défaite de Gane face à Jon Jones à l’UFC 285, ne sont pourtant pas récentes. Elles trouvent leur origine il y a plusieurs années.

En 2018, Cédric Doumbé, alors au sommet du Glory, envisage sa transition vers le MMA. Il intègre le MMA Factory, sous la tutelle de Fernand Lopez. Leur collaboration ne dure que quelques semaines, avant de prendre fin abruptement. Les raisons de cette séparation sont sujettes à interprétation. Doumbé pointe du doigt le caractère de Lopez, qu’il considère comme un élément déclencheur, comme il l’a exprimé dans un documentaire RMC Sport.

À découvrir aussi : Le coach de Ciryl Gane assure que Cédric Doumbé a couché avec son ex

Le Point Culminant : Doumbé vs Zébo

« Il y a des choses qui se sont passées qui font que je n’aime pas. Je n’aime pas la qualité de l’entrainement, je n’aime pas la salle. Mais le point culminant, c’est le coach Fernand Lopez. Son caractère, son tempérament et son vice« a confié Cédric Doumbé aux journalistes de RMC Sport sans donner plus de précisions sur le sujet tout en avouant dans une autre interview qu’il faudrait « un podcast entier » pour parler de leur conflit.

En revanche, Fernand Lopez, également président de l’Ares FC, a rarement pris la parole pour exposer sa version des faits. Il a évoqué un différend d’ordre privé, que nous n’approfondirons pas ici. Néanmoins, il a récemment évoqué les trajectoires de Doumbé et Gane dans les arts martiaux mixtes, soulignant qu’ils avaient rejoint le MMA Factory sensiblement à la même période. L’énervement atteint son apogée avec l’arrivée du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zébo, membre du MMA Factory. Fernand Lopez a d’ores et déjà annoncé qu’il ne sera pas présent dans la salle pour assister à cette confrontation.

L’embrouille entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez reste entourée de mystère. Les divergences d’opinions et les incompréhensions persistent, laissant planer un voile sur les raisons profondes de leur inimitié. Leur histoire continue d’intriguer et de susciter l’intérêt des amateurs de MMA en France.