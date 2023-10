Les internautes se moquent du clash Tayc vs Dadju

L’histoire s’envenime sérieusement entre les deux artistes. Tayc s’en est pris à Dadju en direct sur TF1. Alors que la tension monte entre eux, la rumeur d’un coup marketing prend de plus en plus d’ampleur et les réactions fusent sur la toile. Les internautes se moquent des deux chanteurs et ne croient pas à cette possible mise en scène pour faire du buzz.

Après des échanges par publications interposées, Dadju a recadré Tayc en affirmant qu’il a son numéro de téléphone pour l’appeler afin de régler des comptes en privé, ainsi que de l’avertir de cesser ses gamineries. Ce dernier ne s’est pas assagi, « Déjà, les adultes assument leurs tweets et ne les suppriment pas », a-t-il directement répliqué, avant d’ajouter « Je ne sais pas si tu es au courant, mais le temps m’a réparé et plus rien n’est comme avant », puis d’aller encore plus loin.

Vrai clash ou simple buzz ? Tayc et Dadju intriguent les fans !

Suite à cette déclaration, Tayc a donné rendez-vous à son public en direct sur TF1 pour la diffusion d’une soirée organisée par NRJ. Devant les téléspectateurs, il a ouvertement taclé Dadju en faisant référence au soutien de son frère Gims pour accéder à la notoriété avec la déclaration à la fin de son show, « On n’a pas eu besoin de grand-frère pour en arriver là nous ». Cela a encore agité les réseaux et les noms des deux rappeurs se sont retrouvés en Top Tweet France, mais de nombreux internautes se sont amusés de cette embrouille et dénoncent un faux clash.

Dans la théorie la plus plausible de cette rixe verbale entre les deux chanteurs, il s’agirait de la préparation d’un album en commun. Une stratégie visant à créer un faux clash pour faire parler est courante dans la musique urbaine. Ce conflit surprend en effet les fans connaissant le style de Tayc et Dadju qui ne sont pas adeptes de ce type de clash. « Tayc et Dadju vont faire leur album en commun, merci, bonne journée, ne me remerciez pas pour l’info. Toute cette com pour ça », « ptdrrrr clash entre Tayc et Dadju, ils vont se battre torse nu avec du miel » ou encore « Ça se voit Dadju et Tayc, ils vont régler leur embrouille avec un battle de danse comme ça mdr », peut-on lire parmi les réactions les plus populaires sur le réseau social X.

🚨Tayc a passé un message à Dadju pendant son concert hier soir ! « On a pas eu besoin de grand frère nous » Coup de com ou véritable clash ? 🤔

pic.twitter.com/UIHS9oOgDm — Kultur (@Kulturlesite_) October 13, 2023

ptdrrrr clash tayc et dadju ils vont se battre torse nu avec du miel https://t.co/H7g36htHvK — EdenLZ (@EdenLZ_) October 12, 2023

L’image exclusive de la bagarre de dadju et tayc https://t.co/zfnt2k4rYJ pic.twitter.com/D5LnAKOCLz — UN0🇧🇷 (@Roisym3) October 12, 2023

Ça se voit Dadju et Tayc ils vont régler leur embrouille avec une battle de danse comme ça mdrrr pic.twitter.com/MTp9vw5lY9 — 94’🇫🇷 (@Springfield_945) October 12, 2023