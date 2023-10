Dadju recadre Tayc après son clash pour régler des comptes

L’altercation verbale entre Dadju et Tayc prend de l’ampleur !

La récente querelle entre Dadju et Tayc a secoué les réseaux sociaux, plongeant les fans dans la perplexité. Ces deux artistes, reconnus comme des figures emblématiques du RnB romantique dans l’industrie musicale francophone, ont longtemps partagé des thèmes communs. Cependant, un revirement inattendu a marqué leur relation, suscitant des spéculations et des réactions sous tension.

Tout a commencé avec une série de stories sur Instagram de Tayc, clairement dirigées vers Dadju. En utilisant les termes « prince » et « gentleman », le premier nommé a ciblé directement le frère de Gims, mettant en lumière des éléments de la personnalité de ce dernier. Ces termes ne sont pas anodins faisant référence au « prince Dadj », et son premier album porte le titre évocateur de « Gentleman 2.0 » en déclarant que l’humain le répugne et qui va révéler le véritable visage de ce dernier.

Ça chauffe entre les deux artistes !

Face à ces attaques, Dadju a réagi avec sagesse et calme sur X. Il considère Tayc comme un « enfant » et rappelle que chaque enfant se rebelle un jour. Cependant, il affirme également que l’essentiel est de se souvenir de qui est véritablement qui, et que les choses finiront par se rétablir avec le tweet : « Tous les enfants se rebellent un jour… Après, ils se rappellent qui est qui et ça redescend. Mon numéro est dans son répertoire. Le reste, c’est du cinéma« .

Certains observateurs ont émis l’hypothèse que cette querelle pourrait être une stratégie marketing pour annoncer un inédit afin de faire le buzz avant la parution de cette possible collaboration. Cependant, cette perspective semble moins probable, car même le label de Dadju, Indifférence Prod, s’est immiscé dans ce conflit, ravivant ainsi les hostilités entre les deux chanteurs.

