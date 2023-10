Tayc répugné par Dajdu le tacle ouvertement ! Le frère de Gims réagit

Il y a peu, Tayc a pris d’assaut son compte Instagram pour partager une série de messages laissant transparaître son mécontentement envers Dadju. En réaction, l’équipe du frère de Gims a pris la parole avant que le chanteur ne partage cette réponse. Serions-nous aux prémices d’un conflit entre ces deux artistes ?

Dans les débuts de leurs carrières, Dadju et Franglish formaient un duo très apprécié du public, multipliant les collaborations avec beaucoup de succès comme sur les singles « Django », « Comme ça » ou encore « C’est plus l’heure ». Cependant, il semble que leurs relations aient connu un déclin ces derniers temps. Lors de la sortie du documentaire Canal Plus consacré au frère de Gims, l’auteur du titre « My Salsa » n’avait pas hésité à exprimer son mécontentement et a confirmé la rumeur de leur conflit, les deux chanteurs ne se parlent plus. L’interprète de « Reine » vient également de s’attirer les foudres d’un autre artiste, Tayc.

La déception humaine : Tayc exprime son ressentiment envers Dadju

Tayc vient de publier plusieurs stories contre Dadju qui s’est même retrouvé dans le Top Tweet suite à ces attaques alors que les deux chanteurs ont pourtant travaillé ensemble par le passé, mais tout comme avec Franglish, le frère de Gims agace l’un de ses anciens amis. « Utilise les termes « Prince » ou « Gentleman » autant que tu le voudras pour te définir… Mais ici, on connaît ton vrai visage (…) L’humain me répugne. », déclare-t-il dans un premier message en utilisant les surnoms de Dadju, ce dernier a ensuite répliqué.

Dadju n’a pas rédigé une réponse personnellement, mais a relayé le communiqué de son agence Indifference Prod pour donner suite aux propos de Tayc, « Utilise les réseaux pour essayer de nous expliquer ce qu’est un prince ou un gentleman… Nous, ici, on sait, on se sait et on te connaît. Au final un RTOI il en restera qu’un. ».