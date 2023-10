Booba acte officiellement la fin du clash avec Maes

Booba annonce que le clash contre Maes est désormais terminé !

Il semble que le différend entre Maes et Booba touche à sa fin, du moins selon les dires du Duc de Boulogne. Après avoir échangé des piques sur leurs réseaux sociaux respectifs pendant plusieurs mois, le clash pourrait enfin être derrière eux, c’est en tout cas ce qu’affirme Kopp. Reste à connaître l’avis du rappeur Sevranais qui n’a pas encore réagi à la déclaration de son rival.

Connu pour sa rhétorique sans filtre, Booba a souvent été au centre de diverses controverses. Le monde du rap français est fréquemment témoin de rivalités passionnées entre les artistes, notamment concernant l’ex-membre du groupe Lunatic qui attire de nombreux rivaux ces dernières années, de Rohff à La Fouine, en passant par Kaaris, Damso et Maes. C’est face à ce dernier que le conflit a particulièrement retenu l’attention des médias et des fans, car les deux rappeurs se sont retrouvés au même moment en région parisienne et se sont ouvertement provoqués en vue d’une confrontation la semaine passée. Ils ont tenté de se localiser, mais finalement aucun n’a trouvé son ennemi, avant de rentrer pour l’un aux États-Unis, à Miami, et pour l’autre aux Émirats arabes unis, à Dubaï.

C’est du passé !

Depuis, les esprits se sont apaisés et Maes a fait l’actualité, car il est sous le coup d’un mandat d’arrêt de la justice française pour ne pas s’être présenté à son procès pour une ancienne affaire de violence datant de 2018. La procureure avait pourtant exigé sa présence indispensable au tribunal, et une nouvelle audience a été fixée au 5 juin 2024. Étonnamment, Booba n’a pas commenté cette affaire qui fait pourtant la Une de la presse.

Interpellé à ce sujet, B2O s’est expliqué et a surpris tout le monde en affirmant que le clash est dorénavant de l’histoire ancienne. « Ben, alors pas de post sur le mandat d’arrêt de Maes qui ne s’est pas présenté à son procès ? », interroge un internaute, un fan, au fondateur du 92i en privé. « Maes n’existe plus, c’est du passé« , répond clairement Booba pour mettre fin à cette embrouille. Il a donc décidé de passer à autre chose, mais la réaction de son rival ne se fera sans doute pas attendre concernant cette possible fin de clash.