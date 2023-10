SDM menace Maes, « Enlève mon nom d’ta bouche » qui lui répond

Ça chauffe sérieusement entre Maes et SDM suite à une déclaration de ce dernier en référence à Booba et à son label du 92i. Les deux rappeurs ne rigolent pas et le ton est monté sur le réseau social X entre eux avec des échanges virulents qui ne devraient pas manquer de susciter la réaction de B2O.

Cette semaine, Booba a déclaré publiquement que son conflit avec Maes est désormais de l’histoire ancienne. Il préfère visiblement passer dorénavant à autre chose, « Maes n’existe plus… c’est du passé », a-t-il brièvement confié dans une story sans s’exprimer plus longuement sur le sujet. Le rappeur sevranais n’a pas fait de commentaire sur le sujet, mais ne compte pas en rester là et vient de l’interpeller sur le fait que SDM a rejoint le jury du télécrochet musical sur le rap, « Nouvelle école« , pour la saison 3 aux côtés d’Aya Nakamura et SCH. Par le passé, B2O avait émis des réserves sur la capacité des jurés à choisir le vainqueur de ce programme, car aucun d’entre eux n’est producteur, ce qui est toujours le cas pour cette prochaine saison de l’émission.

« Booba, c’est bon SDM il est producteur ? En indé ? Il peut juger les gens où ? Avec tes artistes en développement depuis 2018 frère, il était tranquille dans sa vie Adrien l’agent immobilier maintenant, il croit qu’il a éteint … éteignez le studio svp« , a-t-il ajouté en postant un lien sponsorisé de l’écoute du dernier titre intitulé « Libre » du rappeur Sicario, membre du 92i. Booba n’a pas encore répliqué à ce tweet, SDM s’en est chargé à sa place en lui rappelant qu’il est toujours un membre du 92i et en l’avisant de ne pas parler de lui, « SDM, il est toujours 92i. Enlève mon nom de ta bouche.« .

« Sdm t’es un gentil, lâche ça #DisMerciPourLeDiamant« , a ensuite répondu Maes pour dire à SDM de ne pas entrer dans un clash et de le remercier pour le single de diamant qu’ils ont obtenu ensemble avec le titre « Passat » paru en 2021. Agacé par ce tweet de Maes, Sicario a réagi à son tour avec le message « Ce n’est pas bien poto, tu m’insultes alors que je ne te calcule même pas, tu devrais plutôt penser à la Palestine, ça fait quatre jours, c’est terrible. Le pire, c’est que tu n’as pas envie de me clasher, tu m’as bloqué et tu supprimes mes réponses. Lâche ça, y’a R ».

À noter que Maes a fait l’actualité cette semaine avec un mandat d’arrêt émis à son encontre de la justice française et la sortie d’une collaboration inédite avec le rappeur italien Baby Gang sur le titre « Mocro Mafia ».

SDM il est toujours 92i. Enlève mon nom d’ta bouche. https://t.co/dzaTd2BpjS — LIENS DU 100 ➑ (@Sdm__92) October 14, 2023