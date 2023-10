Rohff dégomme la nouvelle génération de rappeurs, « Le rap devient une musique de… »

Rohff ne mâche pas ses mots sur la nouvelle génération du rap français !

Passablement agacé, Rohff vient de pousser un coup de gueule à l’encontre de la nouvelle génération de rappeurs en France qui, selon son opinion, ne prennent plus position comme sur l’actualité au Proche-Orient.

Très actif sur les réseaux sociaux, Housni s’exprime fréquemment sur divers sujets du moment. Cette fois-ci, l’artiste du 94 a pris la parole via une story de son compte Instagram pour relayer un long message sur les artistes de la musique urbaine et déplorer le fait que, d’après son avis, les rappeurs français ne parlent pas suffisamment de l’actualité. « Le rap devient une musique de satanistes toxicos mythomanes vendus. Sans âmes, sans valeurs morales, sans principes, sans coui**es, sans vérités. Le peuple peut crever, il n’y aura pas un mot. Aucune prise de position, qui ne dit mot consent ! », déclare-t-il tout d’abord.

Vous avez peur de qui, interroge Housni aux autres rappeurs

« La neutralité est la sœur jumelle de la trahison ! Vu que ce n’est pas dans les clauses du contrat. On ferme sa gueule hein ? Ils ont réussi à retourner notre arme d’expression contre notre tempe. », poursuit Rohff dans sa publication avant de conclure, « Attali l’avait dit, il faut les embourgeoiser, ils n’auront plus la force ni l’envie de se battre pour une cause noble ni de dire un mot pour les opprimés. Voilà qui est fait. Bravo les vaillants ».

Depuis quelque temps, Rohff n’hésite plus à livrer publiquement ses pensées comme dernièrement concernant la loi EVRAS. Le Padre du Rap Game milite contre ce décret de l’enseignement qui programme l’éducation de la vie relationnelle, affective et se*uelle, une loi dont la mise en place est prévue en France dans toutes les écoles et maternelle.