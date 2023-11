Dadju relance les hostilités contre Tayc, « tu manques de respect »

Alors que la tension semblait s’apaiser entre Tayc et Dadju, ce dernier vient reprendre le clash en adressant un message à son rival et en publiant une ancienne vidéo compromettante pour le tacler, tout en interpellant également son producteur, Barack Adama, un ancien membre de la Sexion D’Assaut.

Les clashs sont fréquents entre les rappeurs français, mais moins entre les chanteurs comme Dadju et Tayc. Le conflit défraie la chronique depuis quelques semaines, même Matt Houston s’y est impliqué pour ajouter son commentaire afin d’exprimer son avis sur ce différend. Les deux hommes ont surpris tout le monde en se lançant dans une embrouille inattendue sur les réseaux, et aucun d’entre eux ne parait proche de lâcher l’affaire, comme le démontrent les récentes déclarations du frère de Gims. L’affaire a éclaté suite aux propos de Tayc : « Utilise les termes « Prince » ou « Gentleman » autant que tu le voudras pour te définir… Mais ici, on connaît ton vrai visage (…) L’humain me répugne. », avant que Dadju ne réplique : « Tous les enfants se rebellent un jour… Après, ils se rappellent qui est qui et ça redescend. Mon numéro est dans son répertoire. Le reste, c’est du cinéma. ».

L’affaire n’en est pas restée là, car Dadju vient d’en remettre une couche ce week-end. Il a relayé une ancienne vidéo de Tayc datée de 2015, le montrant en train de chanter. Il lui adresse ensuite le message suivant en le traitant d’ingrat et pour s’en prendre aussi à son producteur : « Vous en faites, vous êtes les plus gros ingrats que j’ai jamais vus. Quand c’était pour monter sur scène ou faire des feats là, c’était : ‘grand frère grand frère’, des grandes vocalises. Maintenant que tu as la taille pour faire le malin avec les grands, tu manques de respect. Ne m’appelle plus jamais mon frère ! », puis il ajoute : « Barack Adama depuis que t’as dit que tu vas parler à ton pote, mais pour les autres, tu ne dis pas grand-chose de bien. ».

Les propos de Dadju ne devraient pas manquer de faire réagir Tayc pour se défendre.