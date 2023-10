Matt Houston tacle Dadju et Tayc sur leur clash, « Deux petites s… »

Face au buzz du différend opposant Dadju et Tayc depuis quelques jours, Matt Houston s’est énervé et a poussé un gros coup de gueule dans une story contre les deux chanteurs.

Le conflit entre Dadju et Tayc a surpris les auditeurs qui se sont demandés s’il s’agissait d’un vrai clash ou bien d’une stratégie marketing mise en place pour faire parler d’eux en vue d’annoncer un projet commun. Pour le moment, aucun d’entre eux n’a donné d’indice sur cette dernière possibilité, mais le ton est sérieusement monté. « Utilise les termes « Prince » ou « Gentleman » autant que tu le voudras pour te définir… Mais ici, on connaît ton vrai visage […] L’humain me répugne », a balancé Tayc au début de ce conflit sans citer explicitement le nom de son rival, mais en faisant référence à ses surnoms. « Tous les enfants se rebellent un jour… Après, ils se rappellent qui est qui et ça redescend. Mon numéro est dans son répertoire. Le reste, c’est du cinéma », a ensuite répliqué le frère de Gims.

Alors que cette embrouille a animé les réseaux, Tayc a balancé, « On n’a pas eu besoin de grand-frère pour en arriver là nous » en direct sur TF1 pour relancer les hostilités et les noms des deux artistes se sont retrouvés dans le Top des tendances sur Twitter en France. Cette affaire a interpellé Matt Houston, discret musicalement, le chanteur de RnB reste toutefois proche de sa communauté sur ses réseaux et n’hésite pas à commenter l’actualité du moment. « Y’a qu’un king là-dedans, merci rah les puceaux. Le seul king, c’est oim, touchez-vous le trou du c*l @dadju @tayc.world et pensez à qui a ouvert de vraies portes, bandes de sal**** » déclare Matt Houston avant d’enchainer, « Deux petites sal****, coquez-vous entre vous et tout rentrera dans l’ordre […] et après, on boira un verre. ».

Ni Dadju, ni Tayc n’ont répondu à ce message de Matt Houston qui a été l’un des précurseurs du RnB en France au début des années notamment avec l’énorme succès de son album « R&B 2 rue ».