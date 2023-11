La réponse insolite de Gazo pour juger le meilleur entre Ronaldo et Messi

L’avis tranché de Gazo entre Cristiano Ronaldo et Messi

Alors que le nouveau triomphe de Lionel Messi au Ballon D’Or fait débat depuis ce lundi, Gazo a été questionné par ses fans sur sa préférence entre le champion du monde argentin et Cristiano Ronaldo en livrant une réponse pour le moins étonnante sur le ton humoristique qui a amusé les internautes.

Proche d’annoncer la sortie de son nouvel album quasiment bouclé, Gazo vient des réponses aux questions de son public sur Instagram en et s’est attiré les foudres de Booba pour avoir révélé qu’un featuring en sa compagnie coûte la somme folle de 100 000 euros. L’auteur de Drill FR n’a pas répliqué à cette critique du DUC et s’est aussi exprimé sur ses préférences footballistiques concernant notamment deux des plus grands joueurs de l’histoire qui sont proches de la retraite, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il a livré une réaction pour le moins originale.

Jul va apprécier la réponse de son confrère !

En effet, un fan a demandé à Gazo s’il préfère Ronaldo ou Messi, mais le rappeur n’a pas réussi à trancher entre les deux stars et a répondu Jul. Cette réaction a fait rire ses fans alors que le débat fait rage depuis le début de la semaine sur le huitième Ballon D’Or de l’ancien Parisien, certains spécialistes déplorent qu’Haaland aurait dû remporter ce trophée cette année pour ses performances avec Manchester City.

Dans la suite de cet échange avec les internautes, Gazo a aussi confié souhaiter faire une collaboration avec PLK et a validé l’idée d’une connexion avec Shay pour un titre en commun avant de révéler que le single DIE est le morceau dont il est le plus fier dans sa discographie, car ce celui-ci a battu des nombreux records avec son succès gigantesque auprès des auditeurs.