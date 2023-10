Gazo demande 100 000 euros pour un feat

Alors que la sortie de son prochain album se précise, Gazo vient de révéler le montant qu’il faut débourser pour s’offrir un featuring en sa compagnie, et a choqué les internautes en dévoilant le cachet demandé.

Gazo a fait sensation ce dimanche sur Instagram lors d’une session de questions/réponses avec les internautes. Il a confié plusieurs informations inédites à son sujet, dont la plus retentissante : la somme qu’il exige en ce moment pour une collaboration avec lui. Il a d’abord assuré que la date de sortie de son nouvel opus serait très bientôt. Les fans lui ont ensuite mis la pression pour obtenir une date précise, mais le rappeur n’a pas cédé face aux questions. Interrogé sur son meilleur featuring, il a répondu statistiquement « Casanova » avec Soolking qui cumule plus de 75 millions de streams, mais que son feat de cœur est le morceau « Kassav » avec Tiakola paru en 2021. « On a changé le rap français avec ça, bigup à Soolking au passage« a-t-il déclaré.

Gazo a aussi validé l’idée d’une collaboration avec PLK qu’il a croisé sur le titre « Le Classico organisé » de Jul : « J’attends comme vous, un vrai au passage », puis d’une autre avec Shay. Il a ensuite confié que « DIE » est le morceau dont il est le plus fier, avant d’avouer avoir été pour Tyson Fury lors du combat contre Ngannou. Enfin, en conclusion de cet échange avec ses fans, un internaute le questionne : « C’est comment pour te plug sur un son ? » Gazo répond : « 100 000 euros en ce moment », précisant que ce n’est pas une blague, il demande 100 000 euros pour une collaboration, une somme qui s’explique par le fait que l’artiste est devenu ces dernières un véritable hitmaker en france comme le prouvent les récents succès des singles « La Rue » avec Damso, « Saiyan » avec Heuss, « Flashback » avec Favé ou encore « C’est carré le s » avec Naps et Ninho.