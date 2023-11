Booba tacle Gazo sur le prix exorbitant de son feat, « c’est un menteur »

Booba s’attaque maintenant à … Gazo !

À ses débuts dans le rap, Gazo avait pu obtenir le soutien de Booba, qui n’avait pas hésité à partager ses titres sur les réseaux pour lui apporter de la visibilité. Mais cette époque est désormais révolue, et le Boss du Rap Game est entré en clash contre l’interprète de Drill DR suite à sa déclaration sur le prix qu’il demande pour une collaboration.

« Je faisais 5000 vues. Puis Gato m’a partagé sur sa page Instagram, du coup Booba a vu ça, et il a reposté. Et après ça a commencé comme ça », avait confié Gazo à l’été 2022, en promotion pour la sortie de son album KMT, pour remercier B2O de l’avoir aidé à se faire connaître auprès du public avant d’atteindre sa notoriété actuelle. Depuis, B2O a commencé à s’en prendre à Gazo, l’accusant d’afficher un style de vie luxueux sur ses réseaux et dans ses clips qu’il n’a pas, avant d’aller encore plus loin dans une récente story puis de s’expliquer.

L’énorme cachet du rappeur fait réagir !

En effet, Gazo vient de déclarer dans une discussion avec ses fans sur Instagram qu’il exige un cachet de 100 000 euros pour un featuring. Cette information a suscité de nombreuses réactions, les internautes jugeant cette somme très élevée, un avis que partage visiblement Booba. « Faut pas qu’il commence à nous fatiguer ici lui », a-t-il d’abord commenté en relayant l’information dans une story, avant de poursuivre sur Twitter.

En plein clash avec Maes qui veut mettre fin à sa carrière de rappeur, Booba a publié un montage photo de son ennemi en Superman avec Gazo sur son dos, ainsi que la légende « Maes en route vers les 100K #iceice« , laissant entendre que le rappeur de Sevran va débourser 100 000 euros pour s’offrir une collaboration avec l’artiste anciennement nommé Bramsou. Cette publication a fait réagir les internautes. « Pourquoi parler de Gazo là ? Après tu vas venir nous dire que ce sont toujours les problèmes qui viennent à toi tdb. S’il dit 100k, c’est 100k, soit tu acceptes, soit tu refuses, c’est tout, personne ne te force, il sait ce qu’il peut apporter », déclare l’un d’eux en interpellant B2O, qui a directement répondu « On s’en bat les coui**es de ton Gazo, c’est un menteur, il va aller rejoindre les autres clowns du game ».

« Mais ils ont déjà fait un featuring ensemble… donc pourquoi en parler ? Va faire un featuring avec lui non ? Pose-les 100k », questionne ensuite un autre internaute, espérant un featuring entre Booba et Gazo, avant de se faire recaler par le DUC, « Faire un featuring avec lui pour quoi faire ? ». Des propos auxquels Gazo, en pleine préparation de son prochain album solo, n’a pas donné suite.

