Tayc explique pourquoi il clash Dadju et l’avertit

Nouvel épisode dans le clash entre Dadju et Tayc, ce dernier s’est exprimé suite aux récents propos du premier nommé sur cette embrouille inattendue entre les deux chanteurs qui semble de plus en plus être une mise en scène pour faire le buzz.

La vérité sur le clash Dadju vs Tayc bientôt révélée ?

Dans sa déclaration sur leur conflit en début de semaine, Dadju a accusé Tayc et son équipe de lui manquer de respect et d’être ingrats. Julien Bouadjie, de son vrai nom, vient de répliquer dans une story pour adresser un avertissement au frère de Gims dans un long message. “Je reçois des messages dans tous les sens depuis hier, on va parler une bonne fois pour toutes”, déclare-t-il tout d’abord. Il enchaîne ensuite en expliquant les détails de leur différend en assurant qu’il n’est pas uniquement professionnel, “Ce que personne ne sait, c’est qu’on n’est même plus dans le domaine de la musique, de l’artistique ou du showcase pas payé, là, on est dans la vraie vie. On est dans une histoire où ma propre famille a été impliquée et affectée par ce soi-disant ‘Grand reuf'”.

Pour le moment, Dadju et Tayc n’ont pas justifié précisément la raison de leur conflit. Il poursuit sur le sujet, “Croyez-moi vraiment, c’est juste parce que je respecte encore un minimum sa carrière et ce qu’il a bâti que je reste silencieux sur ce qu’il m’a fait, mais aujourd’hui, il n’est plus rien pour moi. Je me rends compte que j’étais le seul à le voir comme un frère“. Tayc continue avec une mise en garde, “Tu pourras mettre toutes les conversations qui te feront plaisir pour me vanner, mais tu ne pourras rien nier, on n’est pas les mêmes. Je me suis fait tout seul et je mourrai seul. L’hiver arrive sur toi très vite, faux prince“.

Dadju n’a pas réagi à cette nouvelle déclaration de Tayc, mais les deux chanteurs viennent de supprimer toutes les publications sur Instagram de leurs comptes. Ils ont également une bio identique sans aucune photo de profil, ce qui semble confirmer la théorie que tout ceci est une stratégie marketing d’un faux clash pour faire parler d’eux en vue d’annoncer un projet à venir en commun.