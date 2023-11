L’annonce de GTA 6 enflamme Twitter

Les réactions sont folles et s’enchaînent sur le célèbre réseau social Twitter suite à l’annonce de la sortie à venir de la première bande-annonce du très attendu GTA 6, même s’il faudra encore patienter un tout petit peu pour découvrir cette vidéo, sa sortie est désormais officielle.

L’univers des jeux vidéo est en ébullition ce mercredi. Rockstar Games annonce la sortie d’un trailer de GTA 6 programmée pour le début du mois de décembre. Cette présentation pourrait se dérouler aux Game Awards. Cette bande-annonce du jeu vidéo le plus attendu du siècle sera mise en ligne le mois prochain à l’occasion du 25ᵉ anniversaire de l’éditeur de jeux vidéo. La date de sortie du cinquième volet de la saga Grand Theft Auto datant de 2013, les fans auront donc dû attendre plus de 10 longues années pour avoir le droit à une suite dont les rumeurs se sont multipliées ces dernières années, mais sans aucune confirmation officielle.

Alors que les fans étaient sur le point de perdre patience, d’avoir une suite de la franchise GTA, les internautes ont commenté en masse cette nouvelle et n’ont pas manqué de chambrer avec humour sur Twitter l’éditeur Rockstar Games pour avoir fait attendre aussi longtemps le public. Le jeu pourrait enfin sortir au printemps prochain, les informations devraient enfin tomber d’ici à la fin de cette année. “GTA 6” et “GTA VI” se sont d’ailleurs retrouvés en Top Tweets des tendances aujourd’hui sur le réseau social désormais nommé X.

“GTA 5 est sorti le 17 décembre 2013, Djokovic était numéro 1 mondial. À l’annonce de GTA 6 (10 ans après), Djokovic est toujours numéro 1 mondial”, “J’ai eu 8 ans quand GTA V est sorti, j’en ai 17 aujourd’hui”, “J’étais là quand mon grand frère a acheté GTA 5 quand il était au lycée et on y jouait ensemble (ne demandez pas pourquoi un enfant de 8 ans jouait à GTA) et maintenant mon frérot a une famille et des enfants” peut-on lire dans les réactions insolites des internautes ou encore, “J’étais au lycée quand GTA V est sorti. Maintenant j’ai fini les études supérieures, commencé une carrière et fondé une famille. Ça ressemble à une parodie, mais je suis totalement sérieux lol.”.

🎮 ALERTE INFO – Rockstar Games annonce officiellement la sortie d’un trailer de GTA 6 début décembre. (X) #GTAXVI pic.twitter.com/ZkgeF2UEwE — Mediavenir (@Mediavenir) November 8, 2023

Les joueurs PS4 qui parlent de GTA 6 depuis ce matin alors qu’on leur dit bien que le jeu sera que sur next gen pic.twitter.com/rkVI5GTFM8 — Znassni (@ismatagaa) November 8, 2023

GTA 5 est sorti le 17 décembre 2013, Djokovic était numéro 1 mondial A l’annonce de GTA 6 (10 ans après), Djokovic est toujours numéro 1 mondial pic.twitter.com/Pu6tlXM3in — Troublos (@TroublosFC) November 8, 2023

Ma PS4 2 minutes après avoir démarré GTA 6 pic.twitter.com/DZBleNhBGQ — Bouly 🇲🇦 (@EncoreBouly) November 8, 2023

le trailer de GTA 6 va sortir en décembre et tu crois je suis pas heureux https://t.co/W4VsD7qCqp pic.twitter.com/sdUhZhlMYI — 🇻🇦🇺🇸✨ مارفن ن (@mrvtrlpsg) November 8, 2023