Quand Benoît Saint-Denis brise le tympan de Greg MMA

Benoît Saint-Denis a laissé un sacré souvenir à Greg MMA ! Avant de triompher dans l’octogone la nuit dernière contre Matt Frevola au Madison Square Garden dès le premier round sur un superbe high kick contre son adversaire à l’UFC 295, BSD s’est confié face à Guillaume Pley pour le média Legend.

Benoît Saint-Denis a choqué son partenaire !

Dans la prestigieuse catégorie des – 70 kg de l’UFC, Benoît Saint-Denis intègre désormais le Top 15 des meilleurs combattants et peut espérer être en tête d’affiche d’un “Main Event” à Paris. Par le passé, le combattant français, ancien membre des forces spéciales, s’est déjà frotté à Greg MMA, et cette rencontre a malencontreusement marqué ce dernier avec quelques séquelles. BSD a parlé de ce face-à-face lors d’une séance dans le programme Legend, et son partenaire d’entraînement a tout révélé sur cette anecdote en assurant avoir été choqué par ce sparring.

“Il y a un moment où Benoît m’a vraiment choqué à l’entraînement. Il avait fait venir GregMMA et lui disait toujours qu’il venait pour échanger avec les combattants”, raconte pour commencer Matthieu Letho Duclos avant de poursuivre, “Benoît n’a pas dû comprendre la notion d’échange, parce qu’il était directement à 100% dans le sparring. Il lui a mis un high kick et lui a crevé le tympan ! Il a dû se faire opérer ou avoir une grosse période de repos.”.

Lors de ce sparring, Benoît Saint-Denis a percé le tympan du Youtubeur. “Il faut dire que Greg avait appuyé directement aussi”, précise God of War dans la suite de cet entretien, puis raconte, “Moi en général, je m’adapte en fonction de l’intensité qu’on met en face de moi. Je pense que comme il a rapidement été en difficulté, il a voulu accélérer.”. BSD conclut en confiant que Greg MMA s’est mis en difficulté et a donc tenté d’accélérer, “Donc j’ai accéléré aussi et c’était un peu la bagarre. La cage est petite, donc c’est directement l’affrontement”.